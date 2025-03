Weitere Kursgewinne vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch weiter etwas von ihrem Kursrutsch zu Monatsbeginn erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,17 Prozent auf 128,20 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab im Gegenzug auf 2,79 Prozent nach.

Auch europaweit gerieten die Renditen etwas unter Druck. Eine Zweitschätzung der Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone unterstrich die Auffassung der Europäischen Zentralbank (EZB), dass die Bekämpfung der Inflation voranschreitet. Die Teuerung in der Eurozone war im Februar auf 2,3 Prozent und damit etwas stärker zurückgegangen als zunächst ermittelt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Am Nachmittag richtet sich das Interesse auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. In einem durch hohe Unsicherheit geprägtem wirtschaftlichen Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen voraussichtlich beibehalten und nicht senken. Die Zinsspanne dürfte nach Einschätzung der meisten Ökonomen angesichts der immer noch hartnäckigen Inflation bei 4,25 bis 4,50 Prozent bleiben. Mit Blick auf die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind die Aussichten für die künftige Geldpolitik unsicher./la/jha/