BG ETEM setzt auf KI-Anwendung zur Automatisierung der Verarbeitung von Gewerbemeldungen (FOTO)

Köln (ots) - Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

(BG ETEM) erweitert ihr digitales Portfolio mit einer KI-Anwendung zur

Verarbeitung von Gewerbemeldungen. Das dient der Effizienzsteigerung und

Entlastung unserer Mitarbeitenden, indem administrative Routineaufgaben

automatisiert und optimiert werden.



"Die Implementierung unserer neuen KI-Anwendung zur Verarbeitung von

Gewerbemeldungen stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer

digitalisierten und zukunftsfähigen Verwaltung dar. Unsere Mitglieder

profitieren von schnelleren Bearbeitungszeiten und einer verbesserten

Servicequalität," freut sich Jörg Botti, Hauptgeschäftsführer der BG ETEM.

"Zugleich werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet", so Botti weiter,

"sie können sich verstärkt auf komplexere und individuellere Aufgaben

konzentrieren."





Das Hauptziel der neuen KI-Anwendung ist die Automatisierung und Optimierung der

Verarbeitung von wöchentlich rund 2.000 An-, Um- und Abmeldungen von Gewerben.

Die KI hilft dabei, die Gewerbemeldungen zu kategorisieren und relevante

Informationen zu analysieren. Beispielsweise kann die KI feststellen, ob ein

Unternehmen bereits existiert, welcher Branche es zuzuordnen ist und ob es von

der Versicherungspflicht befreit ist. Diese automatisierten Prozesse

beschleunigen nicht nur die Bearbeitung, sondern erhöhen auch die Genauigkeit

und Zuverlässigkeit.



Whitepaper



Die BG ETEM wird weiterhin auf innovative Technologien setzen, um

Verwaltungsprozesse zu optimieren und die Digitalisierung voranzutreiben. Eine

detaillierte Übersicht über die Möglichkeiten und Vorteile der neuen

KI-Anwendung sowie weitere Anwendungsbeispiele beschreibt die BG ETEM in ihrem

Whitepaper "Künstliche Intelligenz: Chancen für die Verwaltung". Das Whitepaper

kann unter www.bgetem.de (Webcode 20447845)

(https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/whitepaper)

heruntergeladen werden.



Vier KI-Anwendungen in Produktion



Die KI-gestützte Bearbeitung von Gewerbemeldungen ist bereits die vierte

KI-Anwendung, die bei der BG ETEM im produktiven Einsatz ist. Sie ergänzt

KI-Lösungen zur Unterstützung in der Rehabilitation, der Prävention, der

Regress-Abteilung. In Arbeit ist zurzeit eine weitere Anwendung. Sie soll die

Dokumentation und Auswertung von Unfällen erleichtern. Die KI-Anwendungen der BG

ETEM haben nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, darunter der

deutsche eGovernmentpreis.



"Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten von KI geht es aber nicht ohne

Regeln", erläutert Botti. Er verweist darauf, dass letztlich der Mensch die

Verantwortung trage und deshalb entscheiden müsse. "Es muss auch vollkommen

transparent sein, auf welcher Quellenbasis eine KI Vorschläge macht und welche

Prozesse dahinterstehen," bekräftigt Botti.



Hintergrund BG ETEM



Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen

Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um

Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für

ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die

gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den

Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.



