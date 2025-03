American Tungsten Corp. unterzeichnet strategisches Partnerschaftsabkommen mit J.A. Green

Vancouver, BC, 19. März 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein strategisches Partnerschaftsabkommen („Vereinbarung“) mit der in Washington, D.C. ansässigen Firma J.A. Green & Co. („J.A. Green“) abgeschlossen hat. J.A. Green ist als überparteiliches Full-Service-Unternehmen auf die Pflege von Regierungsbeziehungen spezialisiert.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für American Tungsten auf seinem Weg, den Ausbau der heimischen Produktionskapazitäten für Wolfram in den Vereinigten Staaten zu forcieren und strategische Partnerschaften mit Behörden der US-Bundesregierung und des US-Verteidigungssektors zu schließen. Die Partnerschaft des Unternehmens mit J.A. Green dient dem Zweck, das Unternehmen besser auf Kurs mit der Agenda der aktuellen Regierung und den Regulatorien des Verteidigungssektors zu bringen.

J.A. Green & Co. ist eine führende Lobbyingfirma mit Spezialisierung auf Verteidigungsagenden und Sitz in Washington D.C. Die Kanzlei wurde bereits von Bloomberg und The Hill für ihre herausragenden Dienstleistungen ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2007 steht die Firma im Dienst von Unternehmen und hilft diesen dabei, sich in den komplexen Regierungsstrukturen zurechtzufinden. Herr Green, Gründer der Kanzlei J.A. Green, ist ein pensionierter Air Force Colonel und war früher Rechtsberater des House Armed Services Committee. Das erfahrene Team der Firma unterstützt Unternehmen mit substantieller, richtlinienbasierter Beratung zu Fragen der Gesetzgebung und Geschäftsentwicklung sowie Öffentlichkeitsarbeit und strategischen Planungsleistungen, um einen effektiven Austausch mit den Regierungsbehörden zu ermöglichen.

„Wir von American Tungsten sind begeistert, mit dem Team von J.A. Green Seite an Seite zu arbeiten und neue, bedeutungsvolle Beziehungen mit den Interessengruppen des Verteidigungssektors und der US-Regierung zu schmieden“, erklärt Murray Nye, CEO von American Tungsten. „J.A. Green kann eine beachtliche Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der kritischen Rohstoffe vorweisen. Mit seiner nachweislichen Fachkompetenz wird uns das Team dabei helfen, uns für weitere Gespräche mit wichtigen Behördenvertretern entsprechend zu positionieren. Vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen in der föderalen Landschaft der Vereinigten Staaten können wir unseren Aktionären damit eine langfristige Wertschöpfung zusichern.“