Quantencomputer können die Welt der Drohnen verändern

Seit Ende letzten Jahres sind die Möglichkeiten von Quantencomputern auch in der Mainstream-Börsenwelt angekommen. Wichtige Fortschritte des Google Quant-Teams ließen die Kurse entsprechender Unternehmen zumindest kurzfristig deutlich steigen. In der Praxis können sie das Leben komplett verändern. Ein großer Profiteur dieser Entwicklung dürfte das Verkehrswesen sein. Dort ergeben sich für das Autonome Fahren und modernste Drohnentechnologie völlig neue Möglichkeiten. Verschiedene Anbieter stehen bereits in den Startlöchern, um mit Hilfe von Quantencomputing Innovationen für KI-Drohnen und Drohnenschwärme zu ermöglichen.