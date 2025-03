Mit einem Stipendium erfolgreich durch die Ausbildungszeit / Bis zum 9. Mai können sich Auszubildende aus Berlin und Düsseldorf dafür bewerben

Berlin (ots) - Berliner und Düsseldorfer Auszubildende, die in diesem Jahr ihre

duale Ausbildung beginnen oder schon begonnen haben, können sich für ein

Stipendium bewerben. Mit TidA - dem Stipendium für Talente in der Ausbildung

bieten die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und die Stiftung

Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) eine finanzielle Förderung und ein

vielfältiges Veranstaltungsprogramm, Netzwerkmöglichkeiten und

Mentoring-Angebote.



Das Stipendium wird zum zweiten Mal angeboten. Bastian, angehender

Industriemechatroniker aus Düsseldorf, ist seit 2024 Stipendiat des ersten

Jahrgangs: "TidA gibt mir die Möglichkeit, viele andere engagierte Auszubildende

kennenzulernen. Ich bin Teil eines Netzwerks geworden, in dem alle Lust haben,

das Beste aus ihrer Ausbildung rauszuholen. Das motiviert total."





Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden drei Jahre lang gefördert und

erhalten eine monatliche Bildungspauschale von 300 Euro. In verschiedenen

Workshops und bei digitalen Angeboten können sie ihre eigenen Kompetenzen

erweitern und über den Tellerrand der Ausbildung schauen. Mentorinnen und

Mentoren begleiten die jungen Menschen während der Förderung und stehen ihnen

mit Rat und Tat zur Seite.



Die Stipendien werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.



Bewerbungen sind bis zum 9. Mai online möglich. Am 25. März (18 Uhr) bietet ein

Online-Infotermin Interessierten die Möglichkeit, sich über das

Stipendienprogramm zu informieren und Fragen zu stellen. Zugangsdaten zu dem

Termin, Bewerbungsmöglichkeiten und weitere Infos unter http://www.sdw.org/tida



