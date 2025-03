Kraft, Leistung und Tragbarkeit in einem

Kraftvoller dröhnender Klang: Ausgestattet mit der exklusiven XBass-Technologie von TRIBIT, zwei 30-W-Neodym-Magnet-Tieftönern und zwei 10-W-Seidenkalotten-Hochtönern liefert der StormBox Lava einen ultratiefen Bass von 43 Hz und eine beeindruckende Ausgangsleistung von 80 W. Er erzeugt einen explosiven Klang mit tiefen Bässen, klaren Höhen und satten Mitten für ein unschlagbares Hörerlebnis.

Ein verbessertes Audioerlebnis: Der StormBox Lava ist das ultimative Entertainment-Center! Synchronisieren Sie mehr als 160 Lautsprecher im Partymodus, telefonieren Sie freihändig, laden Sie Ihre Geräte unterwegs mit Reverse Charging auf, und passen Sie Ihren Sound mit dem anpassbaren EQ an.

24 Stunden Spielzeit: Die 6 Hochleistungsbatterien und die patentierte RunStretch-Technologie von TRIBIT sorgen für 24 Stunden ununterbrochene Spielzeit, sodass die Party vom Tag bis in die Nacht hinein ohne Unterbrechung abläuft.

Nahtlose Konnektivität: Der aus hochwertigen Materialien gefertigte und mit einem TI-Verstärkerchip und Bluetooth 5.4 ausgestattete Lava Lautsprecher gewährleistet eine stabile, sofortige Verbindung mit Smartphones, Tablets und anderen Bluetooth-Geräten.

Inklusive Schultergurt mit abnehmbarem Griff: Der IP67-zertifizierte StormBox Lava Lautsprecher wird mit zwei unterschiedlich langen Trageriemen geliefert, die sich leicht tragen lassen und stilvolle Vielseitigkeit bieten.

Der TRIBIT Lava Lautsprecher bietet erstklassige Funktionen zu einem erschwinglichen Preis von 129,99 US-Dollar und ist ab sofort auf tribit.com, Amazon, Aliexpress und bei lokalen Händlern erhältlich. Eine graue Variante kommt im Mai auf den Markt. Sichern Sie sich 30 % Rabatt mit dem Code Stormboxlava auf tribit.com und Amazon bis zum 23. März.

Information zu TRIBIT:

TRIBIT wurde 2017 mit einem einzigen Schwerpunkt gegründet: um zu Aktivitäten im Freien zu inspirieren und gleichzeitig die Schönheit der Natur und die Magie des Klangs zu genießen. TRIBIT entschlüsselt das Geheimnis der Musik mit den Noten von „do re mi", als ob man sich auf eine Reise begibt, bei der die Melodien der Innovation in der Seele mitschwingen. „Do" steht für „Do the best" (Tu dein Bestes); „Re" leitet sich von den Präfixen „Rely-on" (Verlass dich drauf) ab; „Mi" symbolisiert „Musicians' Music Mix" (Musikmix der Musiker). TRIBIT hat es sich zum Ziel gesetzt, hochqualitatives Audio für alle zugänglich zu machen, um auditive Brillanz zu inszenieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2644038/1500x1200.jpg







