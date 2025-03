Refined Energy Corp kündigt Uplisting an den OTCQB an

Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am OTCQB wurde mit der Markteröffnung am 19. März 2025 unter dem Kürzel „RRUUF“ aufgenommen. Die Stammaktien des Unternehmens können weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „RUU“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „CWA0“ gehandelt werden.

Mark Fields, CEO von Refined Energy, sagt dazu: „Das Uplisting an den OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und sollte unsere Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Zugänglichkeit für eine breitere Basis von Anlegern in den USA erhöhen. Diese Leistung ist Ausdruck unseres Engagements für Transparenz, Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre, zumal wir zugleich unsere strategischen Initiativen weiter vorantreiben.“

Der OTCQB ist der führende Marktplatz für amerikanische und internationale Unternehmen, die sich in einer frühen Wachstums- und Entwicklungsphase befinden, darunter auch Unternehmen aus dem Bergbau- und Rohstoffsektor. Für eine Zulassung zum Handel am OTCQB müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen und sich jährlich einem Verfahren zur Prüfung und Managementzertifizierung unterziehen. Anleger finden Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zum Unternehmen unter www.otcmarkets.com.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigeprojekt von Refined ist das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken, wo es ein Bohrprogramm plant. Refined hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.