Makrokosmos pfui, Mikrokosmos hui

Die Makroebene ist instabil. Amerika praktiziert spätrömische Dekadenz und wirre (Wirtschafts-)Politik, die Unternehmen, Verbraucher sowie Verbündete um den Schlaf bringen. Auch in Deutschland sorgt die Notschlachtung der heiligen Kuh „Schuldenbremse“ für Unruhe. Zumindest aber im Depot können sich Anleger einen stabilen Mikrokosmos schaffen.

Aktienmärkte sind wie kleine Kinder und Betrunkene: Sie sagen immer die Wahrheit

Normalerweise gehen in Amerika politische Neuanfänge und Börsenkurven Hand in Hand nach oben. So war es bei Obama 2013, Trump 2017 und Biden 2021. Aber bei Trump II ist es anders. Kein Wunder, denn eine Zumutung jagt die andere. Auf der Strecke dagegen bleiben die Gewinnerthemen Deregulierung und Steuersenkungen. Kommen die noch oder war das nur Marketing? Die Kapitalflucht von US-Anlegern nach Europa ist beachtlich.