Unternehmensnachfolge wird immer schwieriger - Experte verrät, woran viele Unternehmen scheitern und wie sich das vermeiden lässt (FOTO)

Schwarzach (ots) - Tausende mittelständische Unternehmen in Deutschland stehen

vor einem Problem: Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge gestaltet sich

schwierig. Während die Zahl der Unternehmer, die in den Ruhestand gehen, steigt,

bleibt die nächste Generation aus verschiedenen Gründen aus - fehlende Planung,

unklare Übergangsstrategien und wirtschaftliche Unsicherheiten führen dazu, dass

viele Betriebe nicht übergeben, sondern geschlossen werden. Doch woran scheitert

die Nachfolge konkret - und wie lässt sich das verhindern?



Viele Unternehmer schieben das Thema Nachfolge zu lange vor sich her oder

unterschätzen die Komplexität. Eine erfolgreiche Übergabe erfordert klare

Strukturen, langfristige Vorbereitung und die Bereitschaft, Verantwortung

schrittweise abzugeben. Dieser Beitrag verrät, welche typischen Fehler

Unternehmer bei der Nachfolgeregelung machen.









Bei der Suche nach einem Nachfolger unterlaufen vielen Unternehmern dieselben

Fehler. Einer davon ist das Verpassen des richtigen Zeitpunkts für den

Unternehmensverkauf. Der eigene Betrieb hat für Inhaber oftmals einen hohen

emotionalen Stellenwert. Deshalb zögern sie den Verkauf zu lange hinaus. Weil

sie gleichzeitig wissen, dass sie sich in absehbarer Zeit von ihrem Unternehmen

trennen werden, kümmern sie sich allerdings auch nicht mehr um langfristige

betriebliche Angelegenheiten: Mitarbeiter, die in den Ruhestand eintreten,

werden nicht mehr ersetzt und neue Technologien werden nicht mehr implementiert.

Dadurch wird das Unternehmen für potenzielle Käufer immer unattraktiver.



Auch der Zeitaufwand, den eine sorgfältige Vorbereitung des Unternehmensverkaufs

benötigt, wird von vielen Inhabern unterschätzt. Das führt dazu, dass die

Präsentation des Unternehmens vor Kaufinteressenten suboptimal verläuft und so

den Verkaufsprozess beeinträchtigt. Ebenso problematisch ist eine

Vernachlässigung des betrieblichen Tagesgeschäfts, während sich alle Bemühungen

auf den Unternehmensverkauf konzentrieren.



Ein weiterer häufig begangener Fehler bei der Regelung der Unternehmensnachfolge

ist mangelnde Digitalisierung im Betrieb. Für potenzielle Nachfolger bedeutet

der Kauf eines solchen Unternehmens einen enormen Mehraufwand, weshalb sich

viele lieber nach einer Alternative umsehen, in der bereits

Digitalisierungsprozesse stattfinden.



Maßnahmen - so wird der Unternehmensverkauf zum Erfolg



Die genannten Ursachen haben eins gemeinsam: Mit einer sorgfältigen, von langer

Hand geplanten Vorbereitung des Unternehmensverkaufs lassen sie sich vermeiden.

Etwa drei bis sechs Monate sollten Unternehmer für vorbereitende Maßnahmen





