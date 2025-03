COLIN COWIE LIFESTYLE ERÖFFNET CCL EUROPE MIT NEUEM BÜRO IN FLORENZ, ITALIEN

Mit der Einführung von CCL Europe, bietet Colin Cowie Lifestyle seinen Kunden das Beste aus beiden Welten - Planung und Design auf höchstem Niveau mit Produzenten in den USA, alle in derselben Zeitzone, kombiniert mit einem engagierten Produktionsteam in Italien, um eine einwandfreie Ausführung vor Ort zu gewährleisten. Die Kunden profitieren von Echtzeit-Kommunikation und finanzieller Effizienz, während sie gleichzeitig die hervorragende Qualität erhalten, für die Colin Cowie Lifestyle bekannt ist.

NEW YORK und FLORENZ, Italien, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- Colin Cowie Lifestyle, der weltweit anerkannte Marktführer im Bereich der Planung und des Designs von Luxusveranstaltungen, ist stolz darauf, die Gründung von CCL Europe mit einer Niederlassung in Florenz, Italien, bekannt zu geben. Mit dieser Expansion schlägt das Unternehmen ein neues, aufregendes Kapitel in seiner Geschichte auf und bringt sein unverwechselbares Know-how für Hochzeiten, Jubiläumsfeiern und Firmenveranstaltungen nach Europa.

"Nach vielen Jahren der Planung der großartigsten Veranstaltungen in Italien, Frankreich, Monaco und darüber hinaus ist die Gründung von CCL Europe ein natürlicher nächster Schritt für unser Unternehmen", sagt Colin Cowie, CEO und Gründer von Colin Cowie Lifestyle. "Immer mehr unserer Kunden träumen davon, sich in Europa das Ja-Wort zu geben, und wir freuen uns, dass wir ihnen nun ein noch einfacheres Erlebnis bieten können. Unsere in den USA ansässigen Produzenten werden in Echtzeit mit unserem Team in Florenz zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Detail reibungslos abläuft."

Das neue Büro in Florenz wird von der erfahrenen Veranstaltungsproduzentin Valentina Boyer geleitet, die zusammen mit ihrem Expertenteam 18 Jahre Erfahrung in der Luxusplanung in Italien mitbringt. Das Produktionsteam vor Ort bietet eine umfassende Planung, einschließlich der Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort, der Koordination von Anbietern, Rechts- und Übersetzungsdiensten, gleichgeschlechtlichen Zeremonien und Reiseempfehlungen, wobei es sein tiefes Verständnis der regionalen Bräuche und Gesetze nutzt.

Von prächtigen Hochzeiten an der Amalfiküste bis hin zu Jubiläumsfeiern in Monte Carlo - CCL Europe gewährt exklusiven Zugang zu den begehrtesten Veranstaltungsorten und Anbietern. Die Kunden können die gleiche detailgetreue Erfahrung erwarten, die sie in den USA erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.colincowie.com/europe.

Über Colin Cowie Lifestyle

Colin Cowie Lifestyle (CCL) ist ein kultiges Full-Service-Veranstaltungsdesign- und Produktionsunternehmen, das Träume wahr werden lässt. In den letzten 40 Jahren hat CCL außergewöhnliche Hochzeiten, Jubiläumsfeiern und Firmenveranstaltungen auf der ganzen Welt entworfen und geplant. Mit seinem proaktiven Ansatz und seinem Engagement für das Gästeerlebnis und die Kundenzufriedenheit hat sich CCL eine treue Fangemeinde und ein Top-Ranking bei Zeitschriften wie Vogue und Brides erarbeitet.

