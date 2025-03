UNIQA: Neuer Leiter für die Lebensversicherung

Guido Friesacher übernimmt mit 1. Juni 2025 die Leitung des Bereichs Lebensversicherung



Wien (APA-ots) - Mit der neuen Aufgabe kehrt Guido Friesacher (36) in den Bereich

zurück, in dem er 2017 seine berufliche Karriere bei UNIQA begonnen hat. " Ich freue mich sehr, dass wir mit Guido Friesacher diese wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzen können. Er bringt eine exzellente akademische und berufliche Laufbahn mit sich, die ihn bestens für diese Rolle qualifiziert ", so René Knapp, Vorstand für Personal und auch für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG und ergänzt: " Mit seiner Begeisterung für die Lebensversicherung wird er einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bereichs legen. " So wird er sich der Herausforderung widmen, die Bestandsmigration effizient bis zum Schluss zu führen und das neue System für moderne

Produktentwicklungen zu nützen. Sein Ziel ist es, die Sparte Lebensversicherung aktiv und zukunftssicher mitzugestalten.

Der geborene Salzburger hat einen Masterabschluss in Mathematik mit Schwerpunkt Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik von der Paris Lodron Universität in Salzburg, wo er auch als

wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Zuletzt war er als Head of Life&Health Actuarial im Ressort Finance & Risk bei UNIQA tätig.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern knapp 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



