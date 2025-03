Börsen Update Europa - 19.03. - MDAX schwach -1,10 %

Der TecDAX steht bei 3.826,95 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Bechtle +2,41 %, 1&1 +1,14 %, CANCOM SE +0,93 %

Flop-Werte: HENSOLDT -7,57 %, AIXTRON -2,52 %, Evotec -2,42 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.489,90 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,89 %, Schneider Electric +1,93 %, TotalEnergies +1,44 %

Flop-Werte: BMW -3,02 %, BBVA -2,61 %, Bayer -2,39 %

Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 4.324,86 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,52 %, Lenzing +1,16 %, Immofinanz +0,81 %

Flop-Werte: DO & CO -7,33 %, voestalpine -5,61 %, Wienerberger -3,31 %

Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 13.026,71 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: ABB +2,68 %, Kuehne + Nagel International +1,10 %, CIE Financiere Richemont +1,10 %

Flop-Werte: UBS Group -1,98 %, Partners Group Holding -1,35 %, Nestle -0,92 %

Der CAC 40 steht bei 8.145,13 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: Schneider Electric +1,93 %, TotalEnergies +1,44 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,26 %

Flop-Werte: Kering -1,51 %, Thales -1,48 %, Renault -0,81 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:42) bei 2.660,89 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: ABB +2,68 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,16 %, Assa Abloy Registered (B) +0,85 %

Flop-Werte: SKF (B) -3,35 %, Volvo Registered (B) -1,27 %, SSAB Registered (A) -1,25 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.181,00 PKT und fällt um -0,89 %.

Top-Werte: Viohalco +2,84 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,82 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,53 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,55 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,24 %, Public Power -1,23 %