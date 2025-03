Kanadisches Tech-Unternehmen heizt dem Wärmemarkt ein / Düsseldorf, 19. März 2025 - Die Energiewende braucht innovative Lösungen - Eavor liefert sie (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Energiewende braucht innovative Lösungen - Eavor liefert

sie. Das kanadische Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Calgary, Kanada,

präsentiert auf der Hannover Messe 2025 seine bahnbrechende Technologie im

Bereich der Tiefengeothermie.



Mit einem einzigartigen, geschlossenen Bohrdesign sammelt Eavor Erdwärme ähnlich

einem gigantischen unterirdischen Wärmetauscher ein. Der Eavor-Loop(TM) , ein

Closed-Loop-System, liefert zuverlässig, skalierbar und regenerativ Energie für

die Wärme- und Stromerzeugung.





Die deutsche Tochtergesellschaft von Eavor mit Sitz in Düsseldorf ist für die

operative Steuerung in Europa zuständig. Aktuell baut sie in Geretsried, Bayern,

den weltweit ersten kommerziellen Eavor-LoopTM für Wärme und Strom. Bereits im

zweiten Halbjahr 2025 soll in Geretsried in einem ersten Schritt die

Stromproduktion beginnen.



"In Deutschland stammen rund die Hälfte der CO2-Emissionen aus dem Wärmesektor.

Es ist an der Zeit, die größte Herausforderung der Energiewende entschlossen

anzugehen - und genau dafür stehen wir bereit", erklärt Daniel Mölk,

Geschäftsführer der Eavor GmbH und Executive Vice President Europe Operations.



Besuchen Sie Eavor auf der Hannover Messe, Halle 13, Stand G65 und erfahren Sie,

wie die Wärmeversorgung der Zukunft aussieht.



