Westward Gold gibt nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit Lead Order von 1 Mio. $ von Crescat Capital LLC bekannt NICHT ZUR VERBREITUNG, VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER PUBLIKATION, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN USA ODER ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT Vancouver, British Columbia, 19. März 2025 / IRW-Press / Westward Gold Inc. (CSE: WG, …