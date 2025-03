UniDoc gibt Kaufvereinbarung zum Erwerb der Software AGNES Connect von AMD Telemedicine bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 19. März 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) („UniDoc“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im eHealth-Sektor, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine finale Kaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) zur Übernahme der Software AGNES Connect von AMD Telemedicine („AMD“) unterzeichnet hat. Diese Software bildet die Grundlage für die von UniDoc im Vorfeld angekündigte Softwareplattform NEIL Connect.

Wichtige Eckdaten der geplanten Übernahme von AGNES Connect:

- Die Erweiterung und Verbesserung der Softwareplattform NEIL Connect von UniDoc wird damit forciert.

- UniDoc erhält direkten Zugang zu den bestehenden AGNES Connect-Kunden und plant, diesen Kundenstamm auch weiter zu unterstützen und auszubauen.

- UniDoc stärkt damit sein integriertes, KI-basiertes Leistungsspektrum im Bereich Telemedizin durch Lösungen für den sicheren Datenaustausch und die Einbindung in die elektronische Patientenakte (EMR).

AGNES Connect ist eine sichere, verschlüsselte, cloudbasierte Plattform für klinische Untersuchungen, die für ihre robusten telemedizinischen Fähigkeiten bekannt ist. Die Software ermöglicht Gesundheitsdienstleistern die Erfassung und den sicheren Austausch von medizinischen Daten, Dokumenten und Bildern in Echtzeit sowie die Durchführung von Videokonferenzen in optimaler Qualität. AGNES Connect lässt sich nahtlos in die elektronische Gesundheitsakte (EHR) von Gesundheitseinrichtungen integrieren und vereinfacht so die klinischen Arbeitsabläufe und die Dokumentation.

Vereinbarungsgemäß haben sich UniDoc und AMD darauf geeinigt, dass mit Wirkung zum 18. März 2025 UniDoc den Namen „AMD Telemedicine“ und den damit verbundenen Firmenwert zusammen mit der Software AGNES Connect und den damit verbundenen Immaterialgüterrechten, Warenzeichen, Kundenabonnements und Konten übernimmt. Im Gegenzug hat sich das Unternehmen bereit erklärt, AMD 175.000 USD in bar sowie eine Umsatzbeteiligung zu zahlen. Die Übernahme unterliegt den für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen, wozu erforderlichenfalls auch die Zustimmung der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange zählt. Das Unternehmen rechnet schon bald mit dem Abschluss der Übernahmetransaktion.

Seite 2 ► Seite 1 von 5