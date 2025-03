Nutzer zeichnen die PAYBACK App für ihren "sehr hohen Mehrwert" aus (FOTO)

München (ots) - Die PAYBACK App ist von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit

dem Prädikat "sehr hoher Mehrwert" ausgezeichnet worden. Das ist das Ergebnis

der Anwenderbefragung "Mehrwert von Mobile Apps", durchgeführt von der

Ratingagentur Service Value im Auftrag der Süddeutschen Zeitung und des

SZ-Instituts. Zur Wahl standen 655 Apps in 59 Kategorien. Die besten Werte aller

untersuchten Apps erzielte PAYBACK gleichauf mit dem Shopping-Giganten Amazon,

gefolgt von OTTO und eBay.



"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr mit der PAYBACK App wieder so

hervorragend bewertet wurden! Für uns ist es einmal mehr der Beweis dafür, dass

die App nutzerfreundlich ist und Vorteile bringt", so PAYBACK Geschäftsführer

Dominik Dommick. Aktuell sammeln 33 Millionen Kundinnen und Kunden PAYBACK

Punkte in Deutschland, 13 Millionen nutzen die PAYBACK App. "Gleichzeitig ist

uns auch die parallele Nutzung mit den Apps unserer Partner sehr wichtig,

deshalb achten wir auf die nahtlose Verbindung der PAYBACK App mit der von

dm-drogerie markt, EDEKA, Netto Marken-Discount oder Globus Markthallen," so

Dommick.





Die PAYBACK App ist einfach, sicher und verbindet viele Services in einer

Applikation: Man kann mit ihr bei über 700 Partnerunternehmen einkaufen, dabei

Punkte sammeln, aber genauso Punkte einlösen, spenden, Coupons aktivieren, mobil

bezahlen, jederzeit den Punktestand einsehen und auch spielen. Ihre Feeds sind

nicht identisch, denn in der App werden die zu den Einkaufsvorlieben passenden

Angebote und Coupons gezeigt. PAYBACK wurde für seine App bereits vielfach

ausgezeichnet, unter anderem als Top 3 der besten Shopping-Apps in Deutschland.

Zudem zählt PAYBACK PAY laut Statista gemeinsam mit PayPal und Klarna bereits zu

den 3 bekanntesten mobilen Zahlungsfunktionen.



Die Studie wurde unabhängig von den Entwicklern oder Anbietern der untersuchten

Apps durchgeführt. Weitere Informationen finden sich hier

(https://www.sueddeutsche.de/advertorial/sz-institut/mobile-apps-2025/) .



Über PAYBACK



PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 33

Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von

rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm -

viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen

erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder

eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die

praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen,

Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 13 Millionen

Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die

einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als

"kundenfreundlichste Apps 2024". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".



