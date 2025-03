Dieselpreis sackt auf neues Jahrestief ab / Nahendes Ende der Heizperiode sorgt für weiteren Preisrückgang / Benzinpreis im Vergleich zur Vorwoche unverändert (FOTO)

München (ots) - Für Dieselfahrer ist Tanken im Vergleich zur Vorwoche erneut

billiger geworden, die Fahrer von Benzinern müssen jedoch den gleichen Preis

zahlen wie zuletzt. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise

an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Danach kostet ein Liter Diesel im

bundesweiten Mittel 1,613 Euro und damit 1,1 Cent weniger als vor Wochenfrist.

Gleichzeitig ist Diesel damit auf einen neuen Jahrestiefststand abgerutscht,

zuletzt war der Selbstzünderkraftstoff Ende des vergangenen Jahres günstiger.

Der Preis für Super E10 hat sich gegenüber der Vorwoche nicht verändert: Für

einen Liter muss derzeit im Schnitt 1,686 Euro bezahlt werden.



Der Ölpreis als wichtigster Faktor für die Bewertung der Kraftstoffpreise ist in

etwa auf dem Stand der vergangenen Woche: Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent

kostet momentan knapp über 70 US-Dollar. Auch das nahende Ende der Heizperiode

dürfte sich bereits bemerkbar machen, die Nachfrage nach Heizöl sinkt bereits.

Da es ein ähnliches Produkt ist wie Diesel, das allerdings anders besteuert

wird, beeinflusst die Heizölnachfrage den Dieselpreis. Gestützt wird das

derzeitige Spritpreisniveau auch durch den Wechselkurs zwischen Euro und

US-Dollar. So notiert der Euro weiterhin im Bereich von 1,09 US-Dollar wodurch

der Rohölimport gerade verglichen mit den ersten Wochen des Jahres billiger

wurde. Dies wiederum lässt in der Regel auch die Kraftstoffpreise sinken.



Die Autofahrerinnen und Autofahrer sollten trotz günstiger Preise an den

Zapfsäulen immer die günstigste Tankstelle in der Umgebung ansteuern. Dies spart

zum einen viel Geld und es erhöht den Druck auf teurere Tankstationen, die

Preise nach unten anzupassen. Für den Preisvergleich empfiehlt der ADAC seine

Spritpreis-App "ADAC Drive", über die man rund um die Uhr die aktuellen Preise

an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



