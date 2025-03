Military Metals analysiert sein Zinn-Tungsten-Projekt in der Slowakei

Vancouver, BC – 19. März 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) hat sich bisher auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Antimon-Gold-Projekt Trojarová konzentriert, freut sich jedoch, den Aktionären einen Überblick über sein Zinngrundstück Medvedi-Potok zu geben, das ähnlich wie Trojarová eine historische Zinnressource aus der Sowjetzeit beherbergt. Ebenso wie Antimon ist Zinn ein wichtiges kritisches Metall mit zahlreichen und weit verbreiteten Verwendungen in Metallbeschichtungen (Zinndosen"), Lötzinn, Elektronik, Glas- und Automobilherstellung, optischen Touchscreens und mehr. Der Großteil der Produktion wird von einigen wenigen ostasiatischen Ländern, vor allem China, Myanmar und Indonesien, streng kontrolliert.

Der CEO von Military, Scott Eldridge, kommentiert: „Wir freuen uns, den Aktionären einen Überblick über diesen Vermögenswert zu geben, von dem wir glauben, dass er ein großes Potenzial hat, einen erheblichen Wert zu generieren. Die Zinnpreise steigen wieder an, da seine strategische Bedeutung als einzigartiges kritisches Metall immer deutlicher wird. Medvedi-Potok ist eine der drei slowakischen Liegenschaften, die das Unternehmen im vergangenen Jahr erworben hat, darunter auch unser Flaggschiff, die Antimon-Liegenschaft Trojarová. Zinn, ein Schlüsselmetall mit zahlreichen industriellen und hochtechnologischen Anwendungen, ist ein Metall, dessen weltweite Produktion von nur wenigen Ländern kontrolliert wird, ähnlich wie bei Antimon. Wir freuen uns auf den Abschluss einer detaillierten Überprüfung der umfangreichen historischen Daten zu diesem Grundstück und auf die Ausarbeitung eines Plans, um es in einer Weise weiterzuentwickeln, die unseren Aktionären maximalen Wert bringt.“

MILIs Zinnprojekt Medvedi-Potok umfasst eine Explorationslizenz mit einer Größe von 437 Hektar (4,37 Quadratkilometer), die sich in der Ostslowakei unmittelbar westlich des Dorfes Hnilec und 20 Kilometer nördlich von Rozñava befindet, einer historischen Bergbaustadt und dem ehemaligen Zentrum der historischen Bergbauindustrie in dieser Region. Das zweite Antimon-Gold-Grundstück von MILI, Tiennesgrund, wo in der Vergangenheit ebenfalls Wolframwerte gemeldet wurden, liegt 20 Kilometer südöstlich von Medvedi-Potok und 20 Kilometer nordöstlich von Rozñava. Das Unternehmen, von dem MILI diese Liegenschaft erwarb, führte nur sehr begrenzte Arbeiten durch, aber seine erste Due-Diligence-Prüfung lieferte MILI grundlegende Informationen über die Liegenschaft, die im Folgenden zusammengefasst sind.