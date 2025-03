Chimelong Hengqin Resort feiert globale Anerkennung bei den Thea Awards und demonstriert Chinas Vorreiterrolle in Sachen Unterhaltungsinnovation

HENGQIN, China, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- Das Chimelong Hengqin Resort feierte bei den 31. jährlichen Thea Awards, die von der Themed Entertainment Association (TEA) in Los Angeles veranstaltet wurden, einen bedeutenden Erfolg, indem es zwei angesehene Auszeichnungen erhielt. Die Auszeichnung mit dem Outstanding Achievement Award in Marine Theme Park für Chimelong Spaceship und in Spectacle Show für Chimelong Show markiert einen wichtigen Meilenstein für Chinas Kulturtourismusmarken auf der internationalen Bühne. Er hebt den Beitrag von Chimelong zur globalen Unterhaltungsindustrie durch seine Kreativität und Innovation hervor.

Globale Zusammenarbeit und kultureller Austausch im Blickpunkt