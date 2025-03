RPM Europe BV begrüßt Paul Magdeleyns als Managing Director

Paul wird die Nachfolge von Herrn Frits Mehrtens antreten, der die Position des Interims-Managing Directors mit Bravour ausgefüllt hat. Neben der Leitung von RPM Europe bestand Mehrtens' Hauptaufgabe darin, einen Nachfolger zu finden. Auch in Zukunft wird Mehrtens RPM als leitender Berater für Geschäftsentwicklung unterstützen. Sein tiefgreifendes Branchenwissen und sein strategischer Weitblick werden für RPM Europe weiterhin von unschätzbarem Wert sein.

AMSTERDAM und GDAŃSK, Polen und DETROIT, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen einer heute bekannt gegebenen strategischen Entwicklung freut sich RPM, die Ernennung von Herrn Paul Magdeleyns zum neuen Managing Director von RPM Europe BV mit Wirkung zum 1. März 2025 zu bestätigen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Automobillogistikbranche durch Führungspositionen bei Hödlmayr International, Koopman Logistics Group und ARS Altmann AG. Paul ist ideal positioniert, um RPM Europe BV zu bedeutendem Wachstum und Innovation zu führen.

„Wir freuen uns sehr, dass Paul uns auf dieser transformativen Reise bei RPM begleitet und damit ein bedeutendes Kapitel für Einfallsreichtum und Wachstum in unseren Betrieben in Europa aufschlägt", sagte Pierre-Luc Mathieu, Board Member von RPM. „Pauls Führungsqualitäten und sein fundiertes Branchenwissen passen perfekt zur innovationsgetriebenen Philosophie von RPM und unserem Engagement, die Automobillogistik mit innovativen Lösungen zu revolutionieren. . Wir sind zuversichtlich, dass RPM Europe unter der Führung von Paul neue Höhen des Erfolgs erreichen und neue Maßstäbe in Bezug auf operative Exzellenz und Kundenbindung setzen wird."

„Seit RPM 2019 auf den europäischen Markt gekommen ist, verfolgen sie einen intelligenten und innovativen Ansatz. Mit über 32 Jahren Erfahrung bei drei großen Unternehmen, die auf Sachanlagen basieren, fragte ich mich zunächst, wie ein Unternehmen wie RPM meine Kunden davon überzeugen könnte, ihre Fahrzeuge zu verlagern, ohne auch nur einen einzigen LKW zu besitzen. Aber die Technologie von RPM und das leistungsstarke Netzwerk heben sie von anderen ab. Ich bin begeistert, einem Unternehmen beizutreten, das Branchenstandards neu definiert, und mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass jeder erkennt, dass RPM Europe nicht länger ein „kleiner" Akteur ist – es ist eine Kraft, mit der man rechnen muss." Paul Magdeleyns.

Mit Paul Magdeleyns Eintritt ist RPM Europe BV seiner Vision, die Automobillogistikbranche durch agile, innovative Lösungen zu revolutionieren, die ein nahtloses, zuverlässiges Erlebnis schaffen und neue Maßstäbe für Service und Leistung setzen, näher denn je.

Informationen zu RPM

RPM bietet der Automobilbranche eine flexible Logistik für den Transport von Fertigfahrzeugen und andere Spezialfracht. Um die genauen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, automatisiert, optimiert und digitalisiert die maßgeschneiderte Technologie von RPM den Versandprozess während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Ihr Asset-Light-Modell ist agil und flexibel und überbrückt Transportmittel unabhängig von Umfang und Komplexität, um einen anno-break-Raum zu schaffen – ein operativer Vorteil für unsere Kunden.

Mit der Unterstützung von Trive Capital und Bluejay Capital strebt RPM danach, der führende Service-Aggregator für die Logistik von Fertigfahrzeugen und vernetzte Mehrwertdienste zu werden. Indem wir unseren Kunden ein ausgeklügeltes Netzwerk anbieten, das auf der Straße, der Schiene, im Hafen und auf dem Seeweg abdeckt, verändern wir die Zukunft der Mobilität.

