Musk bringt Tesla an den Abgrund: Großaktionäre fordern CEO-Rücktritt!

Gerber, dessen Portfolios immer noch rund 100 Millionen Euro in Tesla-Aktien enthalten, obwohl er seinen Anteil kürzlich reduziert hat und sagte, er werde nicht nachkaufen, wenn die Aktie fällt, macht seine Kritik besonders an der fehlenden Fokussierung Musks auf Tesla fest. Er behauptet, dass Tesla "absolut in einer Krise" sei, erkennbar an sinkenden Umsätzen trotz hochwertiger Produkte. Der Investor sieht die Lösung in der Ernennung eines neuen CEOs, sollte Musk seine Rolle bei der US-Regierung nicht aufgeben.

Die Kritik Gerbers an Musks Doppelrolle wird durch die wachsenden Boykottaufrufe gegen Tesla unterstrichen, da Unternehmen und Privatpersonen zunehmend Alternativen zu Tesla-Fahrzeugen in Betracht ziehen. Die Tesla-Verkäufe in Europa brachen im Januar stark ein, mit einem Rückgang um 45 Prozent, während der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge wuchs.

Nicht nur Gerber, sondern auch andere Investoren und Markenexperten äußern Bedenken. Christopher Tsai, ein weiterer Großaktionär von Tesla, und Markenberater Robert Passikoff warnen vor den negativen Auswirkungen von Musks politischem Engagement. Sie argumentieren, dass die Verbindung mit kontroversen politischen Maßnahmen die Marke schwächt und Kunden abschreckt. Passikoff betont, dass Unternehmen generell politische Neutralität wahren sollten, um ihre Markenintegrität zu schützen.

Die Debatte um Musks Engagement in der Politik und dessen Einfluss auf Tesla wirft Fragen auf über die Balance zwischen unternehmerischer Führung und persönlichen politischen Ambitionen. In der Folge haben Wall-Street-Banken ihre Kursziele zum Teil drastisch zusammengestrichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

