Die AWE2025 steht vor der Tür Hochkarätige Innovatoren stellen in Shanghai erstmals KI-gesteuerte Wohnlösungen vor SHANGHAI, 19. März 2025 /PRNewswire/ - Vom 20. bis 23. März 2025 findet die Appliance & Electronics World Expo 2025 (AWE2025) im Shanghai New International Expo Centre statt. Unter dem Motto „AI für All" werden mehr als 1.000 führende …