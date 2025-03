Gewinnmitnahmen bei Rüstungswerten nach Rekordjagd

Am Vortag hatten alle drei noch weitere Bestmarken aufgestellt. Seit Jahresbeginn haben die Papiere ihren Wert jeweils mehr als verdoppelt - angetrieben von der Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in die Verteidigung durch das Finanzpaket.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach teils deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Tagen haben die Anleger am Mittwoch bei den Aktien aus der Rüstungsbranche Kasse gemacht. Rheinmetall verloren am Dax-Ende mehr als fünf Prozent. Für Hensoldt ging es fast zehn Prozent abwärts, Renk büßten rund sieben Prozent ein.

Zuletzt suchten die Anleger zunehmend nach Profiteuren jenseits der klassischen Rüstungsbranche, was unter anderem dem österreichischen Motorenbauer Steyr Motors zu einem enormen Kurssprung verhalf. Bei ihm ist der Streubesitz sehr gering, der Markt ist eng. Eine große Nachfrage lässt den Kurs dann rasant steigen. Erst am Dienstag hatten die Papiere an der Wiener Börse ein Rekordhoch von 390 Euro erklommen, Ende Februar hatten sie noch weniger als 20 Euro gekostet. Zur Wochenmitte ging es nun um mehr als 60 Prozent nach unten auf 87 Euro.

Nutznießer der Steyr-Entwicklung ist auch die Beteiligungsgesellschaft Mutares , die rund 71 Prozent der Anteile hält. Mutares will den Anteil nun aber verringern, wie das Unternehmen am Dienstagnachmittag mitgeteilt hatte. Mit dem Schritt solle der Streubesitz aufgrund einer sehr starken Investorennachfrage vergrößert werden. Die jüngst ebenfalls gut gelaufenen Mutares-Aktien sanken am Mittwoch um 14 Prozent.

Außerdem fielen auch die Papiere von Motorenbauer Deutz , Spezialchemiekonzern Alzchem und Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy . Die Unternehmen könnten möglicherweise ebenfalls einen Teil der Milliardensummen abbekommen./niw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Steyr Motors Aktie Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,60 % und einem Kurs von 6,67 auf Tradegate (19. März 2025, 15:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Steyr Motors Aktie um +276,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +711,11 %. Die Marktkapitalisierung von Steyr Motors bezifferte sich zuletzt auf 455,00 Mio..