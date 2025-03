Börsenstart USA - 19.03. - US Tech 100 stark +0,55 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 41.789,46 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Boeing +7,32 %, American Express +2,01 %, Visa (A) +1,92 %, Chevron Corporation +1,87 %, Walt Disney +1,83 %

Flop-Werte: Amgen -0,31 %, Coca-Cola -0,26 %, Johnson & Johnson -0,12 %, Nike (B) +0,01 %, Travelers Companies +0,08 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.589,98 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,01 %, Atlassian Registered (A) +4,84 %, AppLovin Registered (A) +4,40 %, Autodesk +4,35 %, Dexcom +3,90 %

Flop-Werte: Intel -5,80 %, The Kraft Heinz Company -1,69 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -1,08 %, Mondelez International Registered (A) -0,97 %, Arm Holdings -0,91 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 5.642,82 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Boeing +7,32 %, Caesars Entertainment +5,10 %, Amphenol Registered (A) +4,94 %, Autodesk +4,35 %, Dexcom +3,90 %

Flop-Werte: Intel -5,80 %, Progressive -3,29 %, Sysco -3,27 %, Quest Diagnostics -3,00 %