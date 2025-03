Ex-Hella-Chef Breidenbach neuer Aufsichtsratschef bei ZF

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der in Turbulenzen steckende Automobilzulieferer ZF tauscht überraschend seinen Aufsichtsratsvorsitzenden aus. An die Spitze des Kontrollgremiums rückt mit sofortiger Wirkung der frühere Chef des Autozulieferers Hella , Rolf Breidenbach, wie das Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Der 62-Jährige löst Heinrich Hiesinger ab. Der 64-Jährige hatte drei Jahre die Spitzenposition inne. Breidenbach gehört dem Aufsichtsrat seit März 2023 an.

Der Autozulieferer gehört zu 93,8 Prozent der Zeppelin-Stiftung, die vom Oberbürgermeister der Stadt Friedrichhafen geführt wird. Hiesinger habe dem neu gewählten Oberbürgermeister Simon Blümcke (parteilos) früh signalisiert, dass er wegen seiner persönlichen Lebensplanung für eine zweite Amtszeit nach März 2028 nicht zur Verfügung stehe, wie das Unternehmen mitteilte. Bis zu diesem Zeitpunkt würden absehbar nicht alle wesentlichen Weichenstellungen für die Zukunft von ZF umgesetzt sein.