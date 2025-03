AKTIE IM FOKUS Wacker Neuson setzen Rally fort - Investitionen in Infrastruktur Die Aktien von Baumaschinenhersteller Wacker Neuson haben ihren starken Lauf am Mittwoch fortgesetzt. Am Nachmittag stiegen sie rund vier Prozent auf 22,40 Euro an die Spitze im Kleinwerte-Index SDax . Alleine seit vergangenem Donnerstag beläuft …