Indero startet 40. Studie mit Veeva RTSM

„Während wir unsere klinischen Studienabläufe weiter optimieren, hat Veeva RTSM effizientere Prozesse und eine engere Zusammenarbeit gefördert, um eine nahtlose Durchführung zu gewährleisten", so Eric Hardy, Senior-Abteilungsleiter Biometrie bei Indero. „Dank dieser zusätzlichen Geschwindigkeit und Effektivität können wir dazu beitragen, Therapien schneller auf den Markt zu bringen, sodass unsere Sponsoren, Standorte und Patienten schneller davon profitieren können."

Die Veröffentlichung der 40. RTSM-Studie von Indero unterstreicht die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Seit der Einführung von Veeva RTSM hat Indero eng mit Veeva zusammengearbeitet, um standardisierte Prozesse, die den langfristigen Erfolg seiner klinischen Studien fördern, kontinuierlich zu verfeinern und zu implementieren.

„Mit dem unternehmenseinheitlichen RTSM-Ansatz erzielt Indero eine größere langfristige Effizienz und Zuverlässigkeit bei seinen Studien", so Steve Simmerman, General Manager, Veeva RTSM. „Die Partnerschaft mit Indero zur Standardisierung der klinischen Prozesse wird die Studienzeiten weiter beschleunigen und einen rationalisierten Ansatz demonstrieren, der die Branche voranbringen kann."

Weitere Informationen

Weitere Informationen über den Unternehmensstandard RTSM von Veeva finden Sie unter www.veeva.com/rtsm.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2024 endenden Zeitraum offengelegt werden und welches Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37) sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie auf sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/indero-startet-40-studie-mit-veeva-rtsm-302406035.html

Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 216,2EUR auf Tradegate (19. März 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.