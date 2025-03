Hon Hai Technology Group (Foxconn) stellt auf der NVIDIA GTC die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz vor

TAIPEI und SAN JOSE, Calif., 19. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317) gab heute auf der führenden Konferenz für künstliche Intelligenz, GTC 2025, einen ersten umfassenden Einblick in ihre Fortschritte auf dem Weg zur humanoiden Robotik, in die konkurrenzlose Infrastruktur für die NVIDIA GB300 NVL72 Plattform der nächsten Generation und in digitale Zwillinge, die die KI-Fabriken der Zukunft beschleunigen werden.

Der weltweit größte Dienstleister für die Elektronikfertigung, der dieses Jahr in San Jose vertreten ist, bietet eine Tour de Force mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmern wie im letzten Jahr und der Teilnahme an 6 GTC-Sitzungen, bei der Fachwissen von der KI-Grenze über Hybrid- und Pflegeroboter bis hin zum Einsatz fortschrittlicher physischer KI- und Simulationslösungen auf der Grundlage von NVIDIA Omniverse und dem Mega Omniverse Blueprint präsentiert wird, um Innovationen in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente Fertigung und digitales Gesundheitswesen voranzutreiben.

„Sie kennen Foxconn als den größten Hersteller der fortschrittlichsten KI-Server, die mit den schnellsten Superchips der Welt arbeiten. Wir tun mehr als das. Auf der GTC zeigen wir, wie sich unsere Tier-1-Exzellenz auf Smart City, Smart Manufacturing und Smart EV ausdehnt", sagte der Foxconn-Vorsitzende Young Liu, der eine Unternehmensdelegation von mehr als 70 Ingenieuren und Führungskräften anführte. „Diese hochkarätige Veranstaltung bringt großartige Partner zusammen, um Erkenntnisse darüber auszutauschen, wohin sich KI entwickelt. Wir freuen uns, NVIDIA erneut zu unterstützen."

Auf dem GTC-Stand 323 von Foxconn ist ein Modell des GB300 NVL72 Serverracks der nächsten Generation zu sehen, das in Zusammenarbeit mit NVIDIA entworfen und entwickelt wurde. Es demonstriert visuell die KI-Infrastruktur, die hinter dem Training und der Inferenz von großen Sprachmodellen (LLMs) mit Billionen von Parametern steht und als Berechnungsmotor der KI-Fabrik dient. Von der Herstellung der NVIDIA-Plattformen GB200 NVL72 bis GB300 NVL72 ist Foxconn bestrebt, eine optimale Rechenleistung zu gewährleisten, und wurde von NVIDIA als PBR-Partner (Pilot Build Request) qualifiziert. Das fortschrittliche Superchip-Ökosystem wird durch die NVIDIA Blackwell Architektur und die überlegenen Flüssigkühlungslösungen der Foxconn-Tochter Ingrasys beschleunigt, die digitale Zwillingssimulationslösungen auf der Grundlage von NVIDIA Omniverse zur Optimierung der Serverkühlung und des Designs von Rechenzentren nutzt, um einen effizienten und stabilen Betrieb zu gewährleisten.