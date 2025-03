Krankheitsfälle Stratec verschiebt Veröffentlichung des Geschäftsberichts Stratec verschiebt die Veröffentlichung seines Geschäftsberichts für 2024. Dieser soll nun am 29. April erscheinen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Stratec begründete den Schritt mit einem erhöhtem Zeit- und …