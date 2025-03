SI Group erhält von EcoVadis die Bronzemedaille für soziale Verantwortung von Unternehmen

Bei der EcoVadis-Bewertung werden Unternehmen auf der Grundlage einer umfassenden Reihe strenger Nachhaltigkeitskriterien bewertet, darunter Umweltauswirkungen, Arbeitspraktiken, ethische Grundsätze und nachhaltige Beschaffung. Die Methodik basiert auf internationalen Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen, darunter die Global Reporting Initiative, der Global Compact der Vereinten Nationen und die ISO 26000. Das jüngste Ranking des Unternehmens platziert die SI Group unter den besten 35 % der mehr als 150.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit.

Die wichtigsten Ergebnisse des EcoVadis-Rankings 2025 der SI Group:

Die SI Group erreichte das 79. Perzentil aller in den letzten 12 Monaten von EcoVadis verliehenen Bronzemedaillen.

Die Unterlagen der SI Group zeigen ein außergewöhnliches Niveau der Abdeckung von Umweltaktionen oder -zertifizierungen in allen Unternehmensbereichen.

Die Unternehmenspolitik der SI Group zeigt die Absicht, die Auswirkungen zu verringern, Risiken zu mindern und die Leistung zu verbessern.

Die SI Group hat in den letzten Jahren seinen Fokus auf Nachhaltigkeit erhöht und ist ständig bemüht, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Nachhaltigkeit weltweit verbessern. „Wir sind stolz darauf, von EcoVadis mit Bronze ausgezeichnet worden zu sein", sagte Dave Brassington, leitender Direktor, Regulierung und Nachhaltigkeit. „Dies bestärkt uns in unserem Engagement, unsere sozialen und ökologischen Initiativen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir streben in den kommenden Jahren eine Goldmedaille oder mehr an."

Als Teil ihres Engagements für Nachhaltigkeit hat die SI Group mehrere ESG-Berichte veröffentlicht, um Transparenz in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer sozialen Verantwortung zu gewährleisten. Das Unternehmen plant, noch in diesem Jahr einen ESG-Bericht 2025 zu veröffentlichen. Besuchen Sie www.siigroup.com/sustainability für weitere Informationen.

Informationen zu EcoVadis

EcoVadis ist der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, Informationen und Tools zur gemeinsamen Leistungsverbesserung für globale Lieferketten. Unterstützt durch eine leistungsstarke Technologieplattform und ein globales Team von Fachexperten bieten die benutzerfreundlichen und umsetzbaren Nachhaltigkeits-Scorecards von EcoVadis einen detaillierten Einblick in ökologische, soziale und ethische Risiken in mehr als 250 Einkaufskategorien und mehr als 185 Ländern.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group verbessern die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff- sowie in der Ölfeld- und Pharmaindustrie. Mit Hauptsitz in The Woodlands, Texas, USA, betreibt die SI Group 19 Produktionsstätten auf drei Kontinenten und beliefert Kunden in 80 Ländern mit der Unterstützung von etwa 1.600 Mitarbeitern weltweit. 2023 veröffentlichte die SI Group ihren ersten ESG-Bericht, in dem sie ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und Nachhaltigkeit vorstellte. Die SI Group setzt auf Innovation und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen – mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.

Medienkontakt:

Joseph Grande

T: + 1.413.684.2463

joe@jgrandecommunications.com

