Tesla-Bashing immer gewaltiger - Shorties grinsen & verdienen 16,2 Milliarden $

Wie die Financial Times, unter Berufung auf Daten des Shortspezialisten S3 Partners, berichtet haben die Shortseller durch den Absturz der Tesla-Aktie rund 16,2 Milliarden US-Dollar auf der Haben-Seite verbucht.

Das Short-Interesse beläuft sich aktuell auf 16,67 Milliarden US-Dollar, mit über 70 Millionen geshorteten Aktien. Allein in den letzten 30 Tagen wurden etwa 8,5 Millionen Tesla-Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar leerverkauft. Laut Marketwatch sind 2,4 Prozent aller im Umlauf befindlichen Tesla-Aktien geshortet.

Für Tesla-Chef Elon Musk dürfte diese Entwicklung besonders ärgerlich sein, da er sich in der Vergangenheit immer wieder als entschiedener Kritiker von Leerverkäufen positioniert hat.

Kanada ist besonders sauer auf Musk

Nachdem schon in den USA Tesla und Musk einen immer stärker werdenden Gegenwind verspüren, geht auch Kanada auf das Duo los. Einen Tag vor Beginn der Vancouver International Auto Show, einer der größten Automessen im Nordwesten von Amerika, ist Tesla offiziell von der Ausstellerliste gestrichen worden.

Die offizielle Ausladung ist allerdings nicht so kurzfristig wie es sich anhört. Die Veranstalter betonen, dass sie Tesla rechtzeitig darüber informiert hätten, dass der Autobauer aus Kalifornien nicht in Vancouver erwünscht ist. Allerdings hat Tesla auf die Schreiben nicht reagiert.

Sicherheitsbedenken waren der Auslöser

"(Unsere) primäre Sorge gilt der Sicherheit von Besuchern, Ausstellern und Mitarbeitern. Diese Entscheidung stellt sicher, dass alle Besucher sich ausschließlich darauf fokussieren können, die positiven Elemente der Veranstaltung zu genießen," gibt der Veranstalter als offiziellen Grund an. Damit ist klar, dass Tesla immer mehr zum politischen Spielball für einige Länder wird.

Toronto gibt es offen zu

Die Entscheidung wurde getroffen, um auf Tesla-Chef Elon Musk zu reagieren, der als wichtiger Berater von Trump agiert. Gemeint ist die Entscheidung Torontos, Tesla von der Förderung für E-Autos auszuschließen. Die kanadische Stadt unterstützt den Einsatz von E-Autos als Mietfahrzeuge, um Emissionen zu reduzieren. Fahrer und Besitzer profitieren bis Ende 2029 von vergünstigten Zulassungs- und Erneuerungsgebühren. Seit dem 1. März sind Tesla-Fahrzeuge jedoch nicht mehr förderberechtigt, wie Bürgermeisterin Olivia Chow kürzlich mitteilte.

Ihr trockener Kommentar zu dem Ausschluss: "Die Betreiber von Mietfahrzeugen, wie zum Beispiel Taxis, werden sich eine andere Art von Auto suchen müssen. Es gibt andere Elektroautos, die sie kaufen können."

Musk nicht unschuldig an der Situation

Der Tesla-Chef brachte die Kanadier gegen sich auf, als er Ende Februar auf seiner Plattform X schrieb, dass Kanada "kein echter Staat" sei – ein Beitrag, den er später wieder löschte. Musk besitzt neben der südafrikanischen und US-amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft.

Deren Aberkennung wird nun in einer Petition gefordert, die von der Autorin Qualia Reed initiiert wurde. In dem Aufruf an die Regierung heißt es, Musk handle gegen die nationalen Interessen Kanadas und sei inzwischen Teil einer ausländischen Regierung, die versuche, die kanadische Souveränität zu untergraben.

Kanada noch das kleinere Problem

In den USA werden die Rücktrittsforderungen gegen den Tesla-Chef immer lauter. Der jüngste Aufruf kam von Großaktionär Ross Gerber. Gerber ist ein Tesla-Investor der ersten Stunden und hat bei Rückschlägen oft Tesla das Kreuz gegenüber den Short-Sellern gestützt.

Aus dem einst größten Fan ist aber mittlerweile einer der größen Kritiker Musks geworden. Man darf garnicht daran denken was passiert, wenn Gerber seine 100.000 Tesla-Aktie auf den Markt wirft. Bislang hat er das aber nicht angedeutet. Gerber merkte nur an, dass er die Rücksetzer aktuell nicht zum Kauf ausnutzt.

Mein Tipp: Elon Musk gehört gerade nicht zu den beliebtesten Menschen auf der Welt. Aber das ist auch kein Wunder. Wenn man holzhammerschwingend durch die USA läuft und Menschen im ganzen Staat einfach auf die Straße setzt, dann steigt der Beliebtheitsgrad nicht gerade überschwänglich.

Wenn man sich dazu noch aufführt, wie der Elefant im Porzellanladen, kann Musk auch keinen Blumentopf gewinnen. Zwangsläufig färbt dies auch auf Tesla ab, da der Autobauer immer noch als das Baby von Elon Musk betrachtet wird, der Konzern, der ihm am meisten am Herzen liegt.

Sollte das wirklich so sein, dann muss Musk sich tatsächlich entscheiden. Entweder er mischt groß bei der Trump-Regierung mit oder er konzentriert wieder auf Tesla. Der Autobauer ist wirklich angezählt, damit er nicht vollständig KO geht, muss Musk sich wieder voll und ganz auf Tesla konzentrieren und den Konzern wieder in die Spur bringen.

Anleger sollten noch ein wenig abwarten, bevor sie bei der Aktie wieder einsteigen. In diesem Terrain ist die Aktie schwer zu greifen. Die aktuelle Stimmung deutet darauf hin, dass es noch ein Stück tiefer mit dem Kurs geht, aber genau an diesem Punkt dreht die Aktie auch gerne mal und startet durch.

Sollte der Kurs wieder über 250 US-Dollar gehen, dann kann ein Fuß in die Tür gestellt werden. Geht es weiter bergab, dann sollten sich Anleger im Bereich von 200 US-Dollar auf die Lauer legen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 247,65 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!