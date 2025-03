Wenig Konkretes zur Umsetzung

Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA), die

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die Kassenärztliche Bundesvereinigung

(KBV) sowie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben eine Allianz

für ein "starkes, resilientes Gesundheitssystem" geschlossen und ein gemeinsames

Positionspapier veröffentlicht. Die Vorstandsvorsitzende des

AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, sieht darin wenig Konkretes zur

"Das gemeinsame Papier der vier Verbände spricht wichtige und zentrale Themen

an. An vielen Stellen bewegt es sich aber auf einer derart hohen

Abstraktionsebene, dass es viele Fragen offenlässt. Die Forderung, dass die

Finanzierung des Gesundheitssystems stabil, gerecht und planbar sein müsse, ohne

Versicherte zu überfordern, können sicherlich alle Akteure im Gesundheitswesen

unterschreiben. Interessant wird es, wenn es um die konkreten Schritte auf dem

Weg dahin geht. Angesichts der desolaten Finanzlage der GKV brauchen wir jetzt

schnelle Maßnahmen, die den Druck auf die Beitragssatzentwicklung schon 2026

senken und noch vor Festlegung der Krankenkassen-Haushalte im Herbst greifen.

Hier müssen alle ihren Beitrag leisten - auch Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und

Krankenhäuser. Wir können nur das ausgeben, was wir auch einnehmen. Die

Ausgabenentwicklung muss sich an der Entwicklung der Einnahmen orientieren. Die

AOK-Gemeinschaft hat in ihrem Sofortprogramm nach der Bundestagswahl konkrete

Vorschläge gemacht, wie man die Ausgaben wieder in den Griff bekommt."



Zum Sofortprogramm der AOK-Gemeinschaft:

