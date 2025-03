'Sehr gutes Telefonat mit Präsident Selenskyj'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seinem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gibt sich US-Präsident Donald Trump optimistisch. Das Gespräch sei "sehr gut" verlaufen und habe etwa eine Stunde gedauert, teilte er auf der Plattform Truth Social mit. Es sei hauptsächlich um das gestrige Telefonat Trumps mit Kremlchef Wladimir Putin gegangen, um "die Wünsche und Bedürfnisse Russlands und der Ukraine aufeinander abzustimmen". Weitere Details sollen zeitnah folgen.

Es war der erste bekannte persönliche Kontakt zwischen den beiden seit dem Eklat im Weißen Haus, der darin mündete, dass die US-Regierung vorübergehend die militärische Hilfe für die Ukraine stoppte. Zuvor hatte Selenskyj Trump nach Angaben des US-Präsidenten schriftlich kontaktiert.

Am Dienstag hatte Trump mit Putin per Telefon über ein Ende des seit mehr als drei Jahre dauernden Ukraine-Kriegs gesprochen. Dabei ging es auch um eine begrenzte Waffenruhe. Technische Details sollen bei einem weiteren Treffen am Sonntag in Saudi-Arabien besprochen werden./gei/DP/nas