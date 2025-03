TruMerit und der International Council of Nurses starten Zusammenarbeit zur Förderung der Personalentwicklung in der Krankenpflege weltweit

New York, NY / Access Newswire / 19. März 2025 / TruMerit (ehemals CGFNS International) und der International Council of Nurses (ICN) haben den Start eines gemeinsam betriebenen Clearinghouse für Forschung, Daten und politische Lösungen für Pflegekräfte weltweit angekündigt.

TruMerit und der International Council of Nurses

Das neue gemeinsame Zentrum, das Global Nursing Workforce Centre, soll das Fehlen einer zentralen Stelle beheben, die dieses Wissen bündelt, analysiert und Lücken aufzeigt. Es wird evidenzbasierte Strategien zum Kapazitätsaufbau und politische Lösungen mobilisieren, die darauf abzielen, das Pflegepersonal weltweit zu stärken und damit die Qualität der Patientenversorgung in verschiedenen Gesundheitssystemen zu verbessern.

Das Zentrum konzentriert sich auf den Beitrag des Pflegeberufs zur weltweiten Vorbereitung der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und wird eine umfassende Forschungsagenda durchführen, die sich auf die Bereiche Ausbildung, Arbeitskräftebedingungen, Versorgungsmodelle und Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme weltweit erstreckt.

Das Zentrum wird auch eigene Kurzdarstellungen und Berichte erstellen, die die Erkenntnisse in konkrete Empfehlungen umsetzen. Im Rahmen der Eröffnung wurde auch der erste Forschungsbericht des Zentrums „The Nursing Education Pipeline: A literature review from 2014 to 2025“ veröffentlicht, der erste einer Reihe von Kurzberichten über den Stand der Krankenpflege weltweit. In dem Bericht werden Lücken in der bestehenden Forschung aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf die Engpässe, die die Bemühungen um einen besseren Zugang zur Krankenpflegeausbildung behindern, was Wachstum und Entwicklung der Pflegekräfte fördert.

Das Zentrum wird von einem strategischen Beirat geleitet, der sich aus namhaften Pflegeexperten aus der ganzen Welt zusammensetzt.

„Zwar mangelt es der Welt nicht an Forschungsergebnissen zu Pflegekräften, aber es fehlt ein einheitlicher Mechanismus, um diese Erkenntnisse systematisch für die globale Anwendung zu nutzen und zu interpretieren. Durch diese Zusammenarbeit wird das Zentrum eine dringend benötigte Struktur für die Sammlung und Analyse von Daten über Pflegekräfte schaffen und damit eine kritische Lücke in der Forschung schließen und Investitionen in die nachhaltige Entwicklung von Pflegekräften lenken“, so Howard Catton, CEO des ICN.