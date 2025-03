Supermicro erweitert sein Portfolio für die nächste KI-Welle mit NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen NVIDIA HGX B300 NVL16 und GB300 NVL72

SAN JOSE, Kalifornien, 19. März 2025 /PRNewswire/ -- GTC 2025 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt neue Systeme und Rack-Lösungen an, die auf der Blackwell Ultra-Plattform von NVIDIA basieren und die NVIDIA HGX B300 NVL16- und NVIDIA GB300 NVL72-Plattformen enthalten. Die neuen KI-Lösungen von Supermicro und NVIDIA stärken die Führungsposition im Bereich KI, indem sie bahnbrechende Leistung für die rechenintensivsten KI-Workloads liefern, einschließlich KI-Schlussfolgerungen, agentenbasierte KI und Video-Inferenz-Anwendungen.

„Wir bei Supermicro freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit NVIDIA fortzusetzen und mit den NVIDIA Blackwell Ultra-Plattformen die neueste KI-Technologie auf den Markt zu bringen", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unser Data Center Building Block Solutions -Ansatz hat die Entwicklung neuer luft- und flüssigkeitsgekühlter Systeme optimiert, die auf die Thermik und interne Topologie des NVIDIA HGX B300 NVL16 und GB300 NVL72 abgestimmt sind. Unsere fortschrittliche Flüssigkühlungslösung bietet eine außergewöhnliche thermische Effizienz und arbeitet mit 40 ℃ warmem Wasser in unserer 8-Node-Rack-Konfiguration oder mit 35 ℃ warmem Wasser in der 16-Node-Rack-Konfiguration mit doppelter Dichte unter Nutzung unserer neuesten CDUs. Diese innovative Lösung senkt den Stromverbrauch um bis zu 40 % und schont gleichzeitig die Wasserressourcen, was sowohl einen umweltfreundlicheren Betrieb als auch Betriebskostenvorteile für Unternehmensrechenzentren mit sich bringt."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Die Blackwell Ultra Plattform von NVIDIA wurde entwickelt, um die anspruchsvollsten KI-Anwendungen im Cluster-Maßstab zu bewältigen, indem sie Leistungsengpässe überwindet, die durch begrenzte GPU-Speicherkapazität und Netzwerkbandbreite entstehen. NVIDIA Blackwell Ultra bietet HBM3e-Speicher mit beispiellosen 288 GB Kapazität pro GPU und sorgt für drastische Verbesserungen bei KI-FLOPS für KI-Training und Inferenz für die größten KI-Modelle. Die Integration der Netzwerkplattform mit NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand und Spectrum-X Ethernet verdoppelt die Bandbreite des Compute Fabric auf bis zu 800 Gb/s.