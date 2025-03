ATX verliert leicht

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit leichterer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit minus 0,29 Prozent auf 4.337,98 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen überwogen die positiven Vorzeichen. Im Späthandel unterstützte dort vor allem eine starke Tendenz an der Wall Street im Verlauf.

Spannung herrschte international vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Mit einer Zinssenkung durch die Fed ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten nicht zu rechnen und dies sei auch marktseitig nahezu vollständig eskomptiert. Allerdings dürfte die Tür für zukünftige Lockerungen geöffnet bleiben, wobei die Leitzinsprojektionen mit besonderem Interesse zu verfolgen sind, hieß es weiter von den Experten.