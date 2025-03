EuroStoxx steigt - London träge, Zürich schwach

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 setzte trotz zeitweiser Verluste seinen Aufwärtstrend fort. Im Einklang mit den freundlichen US-Märkten verbuchte der Eurozonen-Leitindex zum Handelsende ein Plus von 0,41 Prozent auf 5.507,36 Punkte - es war der vierte Gewinntag in Folge. Auch in Paris ging es weiter bergauf.

Dagegen kam der britische FTSE 100 kaum von der Stelle und schloss mit 8.706,66 Punkten. Der schon am Vortag lethargische Schweizer SMI sank um 0,16 Prozent auf 13.040,92 Punkte.