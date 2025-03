Maschinenbau-Unternehmen GMW Prämab aus Burg ist insolvent

Wirtschaft/Insolvenz/Maschinenbau (ots) - Halle. Der Maschinenbauer GMW Prämab

in Burg (Jerichower Land) befindet sich in wirtschaftlichen Turbulenzen. "Wir

haben viele neue Aufträge, können diese aber nicht vorfinanzieren", sagte

Geschäftsführer Matthias Jung der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Donnerstag-Ausgabe). Der bisherige Eigentümer stelle keine Mittel mehr bereit.

Daher habe die Firma mit 128 Mitarbeitern Insolvenz anmelden müssen.



Der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther aus Halle kündigte die Suche

nach einem Investor an. Die Produktion geht vorerst weiter. Das Unternehmen ist

darauf spezialisiert, sehr große Teile und Maschinen herzustellen. So werden den

Angaben zufolge für Energie-Unternehmen unter anderem Turbinengehäuse gefertigt.

Für Metallkonzerne baut das Unternehmen sogenannte Konverter zum Einschmelzen

von Metallen. Auch im Bereich Wehrtechnik sind die Burger aktiv.



