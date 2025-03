Anhaltend hohe Nachfrage und stabiles Preiswachstum für 2025 erwartet (FOTO)

Hamburg/Paris (ots) -



- Neuer Marktbericht von Engel & Völkers: Spitzenpreise von bis zu 25.000 Euro

pro Quadratmeter in Toplagen

- Pariser Flair lockt internationale Investoren



Der Pariser Immobilienmarkt zeigt nach einer Phase der Zurückhaltung deutliche

Zeichen der Erholung. Die Preise stabilisieren sich, während die Käufernachfrage

- insbesondere durch Investoren aus dem Ausland - spürbar zunimmt. Dies sind die

zentralen Ergebnisse des aktuellen Marktberichts von Engel & Völkers Paris 2025

(https://drive.google.com/file/d/1BVp_L8S_xWwrHwWzEXw3OFB_B49PIWeD/view?usp=shar

ing) . "Nachdem der Markt 2024 zunächst von einer abwartenden Haltung geprägt

war, erleben wir nun eine steigende Nachfrage sowohl von nationalen als auch

internationalen Käufern. Besonders Amerikaner betrachten Paris weiterhin als

sicheren Hafen für Immobilieninvestitionen. Die gesunkenen Kreditkosten stärken

das Vertrauen und beleben die Immobilientransaktionen", erklärt Alexis Caquet,

CEO von Engel & Völkers Frankreich. Die zunehmende Zahl an Besichtigungen

bestätigt diese Marktbelebung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Premiumimmobilien erzielen Spitzenpreise in ToplagenBesonders stark nachgefragt sind die exklusiven Wohnviertel im 6., 7., 8 . und16. Arrondissement von Paris. Internationale Käufer machen hier rund 30 Prozentder Kundschaft aus und stammen vor allem aus anderen europäischen Ländern, denUSA und Asien. Auch französische Investoren kehren vermehrt in den Markt zurück.Vor allem Stadtapartments, die als Zweitwohnsitz oder als rentable Kapitalanlagezur Vermietung genutzt werden können, sind hoch im Kurs.Das 6. Arrondissement ist bekannt für seine eleganten Boutiquen, historischenCafés sowie dem idyllischen Jardin du Luxembourg und gehört in Paris zu dentraditionell hochpreisigsten Adressen für Wohnimmobilien. Hier liegen diedurchschnittlichen Quadratmeterpreise zwischen rund 11.000 und 25.000 Euro.Besonders gefragt sind in diesem Arrondissement stilvolle Altbauwohnungen mittypischen Pariser Details wie Parkettböden, Stuck und Kaminen. Rund 70 Prozentder Käufer kommen hier aus dem Ausland, insbesondere aus den USA und Europa.Ebenfalls sehr begehrt ist das benachbarte 7. Arrondissement mit denWohnvierteln Invalides, Saint-Thomas d'Aquin, Champ de Mars und Gros-Caillou.Hier befinden sich einige der bekanntesten Wahrzeichen von Paris, darunter derEiffelturm, der Invalidendom und das Ministerien-Viertel. Die Quadratmeterpreisebewegen sich bei durchschnittlich 18.300 Euro. Wohlhabende Geschäftsleute,Tech-Start-ups sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zieht esverstärkt in diese Gegend. Besonders gefragt sind renovierte, stilvoll