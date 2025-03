AppLovin Registered (A) - Aktie im Rampenlicht - 19.03.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AppLovin Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -15,24 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

San Diego, California--(Newsfile Corp. - March 19, 2025) - Robbins Geller Rudman & Dowd LLP announces that purchasers or acquirers of AppLovin Corporation (NASDAQ: APP) securities between May 10, 2023 and February 25, 2025, all dates inclusive (the …

APP Investors with Losses Encouraged to Contact the FirmSan Francisco, California--(Newsfile Corp. - March 18, 2025) - A securities class action lawsuit, captioned Quiero v. AppLovin Corporation, et al., No. 4:25-cv-02294 (N.D. Cal.), has been …