Quantinuum als Gründungsmitglied des NVIDIA Accelerated Quantum Research Center ausgewählt

Santa Clara, Kalifornien, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) - Quantinuums

Full-Stack-Fähigkeit - darunter System H2, der leistungsstärkste Quantencomputer

der Welt - entfesselt das Potenzial von KI



Quantinuum, der Branchenführer bei Quantencomputing mit dem leistungsstärksten

Quantencomputer der Welt, wird gemeinsam mit NVIDIA als Gründungsmitglied

technologische Durchbrüche im NVIDIA Accelerated Quantum Research Center

vorantreiben, das noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll.





Das NVIDIA Accelerated Quantum Computing Research Center (NVAQC) wird die

Möglichkeit bieten, durch die Entwicklung von Quantenlösungen und -anwendungen

einen wichtigen Beitrag zur Lösung einiger der dringendsten Probleme der Welt zu

leisten. Um dies zu erreichen, wird das Zentrum die NVIDIA

(https://developer.nvidia.com/cuda-q) CUDA-Q

(https://developer.nvidia.com/cuda-q) -Plattform

(https://developer.nvidia.com/cuda-q) neben dem weltweit führenden Supercomputer

NVIDIA (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) GB200 NVL72

(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/) mit dem System H2 von

Quantinuum einsetzen, der ein Quantenvolumen von 2.097.152 erzielt - womit er

die nächstbesten Systeme um ein Vielfaches übertrifft.



Dank der Quantencomputer-Architektur von Quantinuum lassen sich Lösungen

schneller als je zuvor ermitteln. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um diese

Führungsposition mit seinen Systemen der nächsten Generation weiter auszubauen.

Bis 2027 wird Quantinuum das branchenweit erste System mit 100 logischen Qubits

auf den Markt bringen, das sich durch klassenführende Fehlerraten auszeichnet.

Das Unternehmen ist außerdem auf dem besten Weg, bis zum Ende des Jahrzehnts

kommerziell skalierbare Quantencomputer mit Hunderten von logischen Qubits

bereitzustellen. Dieser Fortschritt baut auf mehreren technologischen

Durchbrüchen der jüngsten Zeit auf, darunter die Entwicklung der zuverlässigsten

und hochwertigsten logischen Qubits durch Quantinuum sowie die Lösung der

wichtigsten Skalierbarkeitsherausforderung in Verbindung mit

Ionenfallen-Quantencomputern, wodurch ein kommerzielles System mit einer

2-Qubit-Gate-Treue von über 99,9 % möglich wurde.



Im Jahr 2022 setzte Quantinuum als erstes Unternehmen CUDA-Q für seine

Quantensysteme ein und begründete damit eine bahnbrechende Kooperation, die die

Plattform bis heute in verschiedenen Bereichen wie der Anwendungsentwicklung und

der Quantenfehlerkorrektur (QEC) weiterentwickelt. Nutzern von CUDA-Q können

derzeit das Angebot (https://www.quantinuum.com/contact/quantum-systems/cudaq)

nutzen, 90 Tage lang Zugang zum System H1 QPU und Emulator von Quantinuum zu

erhalten. Die zukünftigen Systeme von Quantinuum werden weiterhin die

CUDA-Q-Plattform unterstützen und über das NVAQC verfügbar sein, um die

Einführung von Generative Quantum AI (Gen QAI) (https://www.quantinuum.com/press

-releases/quantinuum-announces-generative-quantum-ai-breakthrough-with-massive-c

ommercial-potential) zu beschleunigen.



Das bahnbrechende Gen QAI-System von Quantinuum, das im vergangenen Monat

angekündigt wurde, ermöglicht die Nutzung von Daten, die von Quantinuums

Quantensystemen generiert wurden, um KI-Systeme zu trainieren. Auf diese Weise

wird die Genauigkeit von KI-Modellen erheblich verbessert und die Bewältigung

von Aufgaben ermöglicht, die zuvor als unlösbar galten. Mit dieser Leistung

setzt Quantinuum einen neuen Standard für KI-Training und Problemlösung in

verschiedenen Branchen.



"Durch die Kombination von NVIDIAs KI-Hardware- und Softwarelösungen mit den

führenden und differenzierten Lösungen von Quantinuum eröffnen wir ganz neue

Lösungen und beschleunigen die Einführung von Generative Quantum AI in

verschiedenen Märkten", berichtet Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von

Quantinuum.



"Die weiteren Fortschritte auf dem Weg zu nützlichen Quantencomputern hängen von

neuen Entdeckungen ab", ergänzt Tim Costa, Senior Director of CAE, Quantum und

CUDA-X bei NVIDIA. "Das NVAQC wird die Entwicklung von nützlichen

Quantensystemen beschleunigen und das Epizentrum für technologische Durchbrüche

sein, die mit Partnern wie Quantinuum erzielt werden."



Informationen zu Quantinuum



Quantinuum (https://www.quantinuum.com/) ist das weltweit führende Unternehmen

im Bereich Quantencomputing. Die Quantensysteme des Unternehmens liefern die

höchsten Leistungen bei allen Benchmarks der Branche. Mehr als 550

Quantinuum-Mitarbeiter, darunter mehr als 370 Wissenschaftler und Ingenieure in

den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan, treiben die Revolution im

Quantencomputing voran.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2644513/Quantinuum.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-als-g

rundungsmitglied-des-nvidia-accelerated-quantum-research-center-ausgewahlt-30240

6075.html



Pressekontakt:



press@quantinuum.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160376/5994485

OTS: Quantinuum