Kein neuer Schock für die Wall Street - weiterhin zwei Senkungen vorgesehen!

Trotz der ungewissen Folgen von Präsident Donald Trumps Zollpolitik sowie einer expansiven Fiskalpolitik mit Steuererleichterungen und Deregulierungen rechnet die Notenbank bis 2025 weiterhin mit einer Zinssenkung um insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Da die Fed üblicherweise in Schritten von 0,25 Prozentpunkten agiert, wären damit zwei Senkungen in diesem Jahr gemeint.

In ihrer Erklärung nach der Sitzung betonte die Fed die zunehmende Unsicherheit der aktuellen wirtschaftlichen Lage: "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat zugenommen", heißt es in dem Statement. "Das Komitee ist sich der Risiken für beide Seiten seines Mandats bewusst."

Die Notenbank verfolgt das Ziel, sowohl Vollbeschäftigung als auch Preisstabilität zu gewährleisten.

Die Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft wurde nach unten korrigiert, während die Inflationserwartung leicht angehoben wurde. Das Bruttoinlandsprodukt soll demnach 2024 nur noch um 1,7 Prozent wachsen, 0,4 Prozentpunkte weniger als in der Dezember-Prognose. Die Kerninflation wird nun mit 2,8 Prozent pro Jahr erwartet, was 0,3 Prozentpunkte über der letzten Einschätzung liegt.

Die sogenannte „"Dot-Plot"-Projektion der Fed-Mitglieder zeigt eine etwas restriktivere Haltung im Vergleich zur letzten Sitzung. Während im Dezember nur ein Mitglied keine Zinssenkung für 2025 erwartete, sind es nun vier. Für die Folgejahre bleiben die Erwartungen unverändert: Zwei Zinssenkungen im Jahr 2026 und eine weitere 2027, bevor sich der Leitzins langfristig bei rund 3 Prozent einpendelt.

Darüber hinaus drosselte die Fed das Tempo ihres "quantitativen Straffungsprogramms" weiter, mit dem sie ihre Bilanz verkleinert. Künftig werden nur noch monatlich 5 Milliarden US-Dollar auslaufender Staatsanleihen nicht reinvestiert, anstelle der bisherigen 25 Milliarden. Die Obergrenze für den Abbau von hypothekarisch gesicherten Wertpapieren bleibt hingegen bei 35 Milliarden US-Dollar bestehen, wurde in der Praxis jedoch nur selten erreicht.

Einzige Gegenstimme im FOMC war Fed-Gouverneur Christopher Waller. Er unterstützte zwar die Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, wollte jedoch das bisherige Tempo des Bilanzabbaus beibehalten.

Die Maßnahmen der Notenbank kommen inmitten eines turbulenten Beginns von Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident. Der Republikaner hat mit neuen Strafzöllen auf Stahl, Aluminium und weitere Importgüter bereits für Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Zudem erwägt seine Regierung eine weitere Runde noch drastischerer Handelszölle, deren Details am 2. April veröffentlicht werden sollen.

Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen dieser Maßnahmen hat das Vertrauen der Verbraucher getrübt. In Umfragen äußerten sich viele besorgt über steigende Preise, was zu höheren Inflationserwartungen führte. Zwar stiegen die Einzelhandelsumsätze im Februar an, jedoch weniger als prognostiziert. Dennoch zeigen grundlegende Indikatoren, dass der Konsum trotz der politischen Unruhe stabil bleibt.

Seit Trumps Amtsantritt schwanken die Aktienmärkte stark, und die wichtigsten Indizes bewegten sich mehrfach in den Korrekturbereich. Regierungsvertreter warnen vor einem wirtschaftlichen Wandel, bei dem sich das Wachstum von staatlichen Anreizen hin zu einer stärkeren Rolle des Privatsektors verlagert.

Trotz der Unsicherheiten äußerte sich Bank of America-CEO Brian Moynihan optimistisch. Am Mittwoch erklärte er, dass die Ausgaben der Verbraucher weiterhin robust seien, was sich in den Kreditkartendaten widerspiegle. Die Ökonomen der Bank erwarten für 2024 ein Wirtschaftswachstum von rund 2 Prozent.

Allerdings zeigen sich erste Risse am Arbeitsmarkt. Im Februar fiel das Stellenwachstum schwächer aus als erwartet, und eine breitere Arbeitslosenquote, die auch entmutigte und unterbeschäftigte Arbeitnehmer umfasst, stieg um 0,5 Prozentpunkte – der höchste Wert seit Oktober 2021.

Die US-Indizes nehmen die Entscheidung freundlich auf. Alle drei Indizes legt nach Bekanntgabe der Entscheidung weiter zu.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,61 % und einem Kurs von 39,17EUR auf Tradegate (19. März 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.





