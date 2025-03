Google-Mutter Alphabet verstößt gegen EU-Recht

Sal-Paradise schrieb gestern 15:56

Diese Frage hatte ich mit meinen letzten Beiträgen doch längst beantwortet. Mehr als das kann ich leider nicht anbieten. Immerhin sollte man das hier wissen, bevor man für sich selbst diese Frage beantworten möchte:

Trump-Regierung hält an Google-Aufspaltung fest



Die Alphabet-Tochter Google soll ihren beliebten Browser Chrome verkaufen. Auch für Apple wären die Einschnitte schmerzlich.



https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/tech-konzern-trump-regierung-haelt-an-google-aufspaltung-fest/100112215.html

Da wir jetzt ja seit einigen Monaten wissen, dass sich die USA in Sachen Autokratie Russland immer mehr annähert, kann man Dinge die man vor Jahren noch ausschließen konnte nicht mehr per se als Blödsinn abtun. Nicht das ich glaube die könnten Alphabet einfach ihren Browser enteignen, aber sollte es eines Tages wirklich so weit kommen, wäre es für uns Aktionäre wichtig zu wissen, in welcher Forum Alphabet weiterhin an Chrome beteiligt wäre, also ob dann z.B. eine Ausgliederung stattfindet, für die wir dann X-Aktienanteile gutgeschrieben bekämen? Natürlich wird diese Frage nicht in wenigen Monaten beantwortet, da wir davon ausgehen können, dass Alphabet ihre Milliarden dafür einsetzen sollte, dass das Justizministerium mit ihrem kommunistischen Gedankengut nicht (oder in weiten Teilen) damit durchkommt, aber vielleicht gibt es in einem Jahr keine vernünftige US-Gerichtsbarkeit mehr, wenn die aktuelle Regierung diese in weiten Teilen aussetzt oder schlichtweg ignoriert.



Und nein, ich übertreibe hier leider nicht, denn die letzten Monate boten genügend Ansätze dafür, was in den USA in Zukunft alles möglich sein sollte. Andererseits sollte man auch davon ausgehen, dass selbst diese (aktuellen) Irrlichter, die jetzt in der Regierung tätig sind eine (steuerliche) Cashcow wie Alphabet nicht ohne Not abschlachtet, worüber sich China ganz sicher die Hände reiben würde. Meta z.B. ist ja auch ein Thema, welches noch geköchelt wird. Ist jetzt zugegeben ein Stück weit politisch, muss man aber auf dem Schirm haben, wenn man tatsächlich in Alphabet investieren möchte. Ich selbst gehe dieses Risiko ein und werde jedes Stück halten. Aber eventuell gibt es da draußen ja einige Kleinanleger, die mehr Sicherheit möchten und denen diese Aussichten zu vage sind, um ihr Geld am Ende tatsächlich zu investieren? Das könnt ihr alle nur für euch selbst beantworten, wie hoch eure Risikoaffinität ausgebildet ist.