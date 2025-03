Vici Energy erweitert seine Handelsaktivitäten, indem es ein neues Renovo-Büro in Qingdao, China eröffnet

QINGDAO, China, 19 März 2025 /PRNewswire/ -- Vici Energy, ein integriertes Energieunternehmen, gab heute die Eröffnung seines neuen Renovo Energy (Renovo) Trading Desks in Qingdao bekannt. Das neue Büro liegt strategisch günstig in einem der dynamischsten Energiezentren Chinas und stärkt die jahrzehntelange Präsenz des Unternehmens in China und verbessert seine Fähigkeit, den wachsenden Energiebedarf in ganz Asien zu decken. Das Büro in Qingdao wird sich auf die Vermarktung von Rohöl, verflüssigtem Erdgas (LNG) und raffinierten Erdölprodukten in China und auf dem gesamten asiatischen Markt konzentrieren.

Das neue Büro versetzt Vici Energy in die Lage, besser auf die Marktdynamik in China zu reagieren und die Zusammenarbeit mit führenden Raffinerien in den Provinzen Shandong und Hebei zu vertiefen, um eine zuverlässige und effiziente Versorgung mit Rohöl und Energieprodukten zu gewährleisten. Als strategische Drehscheibe wird das Büro auch neue Geschäftsmöglichkeiten auf dem asiatischen Energiemarkt erkunden, einschließlich erneuerbarer Energien und anderer aufstrebender Sektoren.