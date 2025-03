Börsen Update USA - 19.03. - US Tech 100 stark +1,62 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.038,44 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: Boeing +7,65 %, NVIDIA +4,20 %, American Express +3,39 %, JPMorgan Chase +2,92 %, IBM +2,54 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -0,52 %, Verizon Communications -0,45 %, Sherwin-Williams -0,38 %, Merck & Co -0,29 %, Coca-Cola -0,26 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.800,00 PKT und steigt um +1,62 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +8,19 %, AppLovin Registered (A) +7,10 %, Atlassian Registered (A) +6,79 %, Warner Bros. Discovery (A) +5,51 %, Axon Enterprise +5,46 %

Flop-Werte: Intel -6,50 %, The Kraft Heinz Company -1,65 %, Mondelez International Registered (A) -0,97 %, PepsiCo -0,85 %, Linde -0,76 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.689,49 PKT und steigt um +1,31 %.

Top-Werte: Boeing +7,65 %, GE Vernova +6,87 %, Super Micro Computer +6,41 %, Caesars Entertainment +6,17 %, Carnival Corporation +6,07 %

Flop-Werte: Intel -6,50 %, Progressive -3,94 %, Sysco -2,65 %, PerkinElmer -2,52 %, Quest Diagnostics -2,35 %