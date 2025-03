Euro sinkt vor Fed-Entscheid - Türkische Lira sackt ab

Das Währungspaarist nach dem fulminanten Anstieg an einer altbekannten Widerstandszone angekommen:Diese kennt man ja schon aus der Vergangenheit.--------------------------------------------Auch das Währungspaarist an einer Widerstandszone angekommen:Es wird interessant zu beobachten, wie sich die Euro-Bullen demnächst verhalten werden.--------------------------------------------Da ich viele Aktien, Anleihen, ETFs in mehreren Fremdwährungen halte, meine Depots aber in der Währung EUR führe, musste die Performance in den letzten Wochen unter der EUR-Stärke leiden. Zumindest die existierenden Depotpositionen. Aber für neue Käufe (oder z.B. Urlaube im Ausland) bedeutet die EUR-Stärke mehr Kaufkraft.