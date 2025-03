Intel - Aktie im Rampenlicht - 19.03.2025

Mit einer Performance von -6,45 % musste die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,46 % bestehen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Frankfurt / New York 19.03.2025 - Technologiewerte tendierten im deutschen Handel schwächer. Aixtron und New Work gaben nach. An der NASDAQ kommt es zu einer Gegenbewegung. Gesucht sind Automobilhersteller. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 23.301 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.