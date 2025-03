US-Börsen legen nach Fed-Entscheid zu

Deutschland muss die Infrastruktur reparieren, das Bild der eingestürzten Carolabrücke war ein deutlicher Weckruf. Nun wird es vermutlich ein Finanzierungspaket zur Infrastruktrurfinanzierung geben.Es wird also Baumaschinen brauchen.Ausgesucht hab ich mal die folgenden Werte- Kubota- Komatsu- Takeuchi Manufacturing- Volvo AB- Manitou- Atlas Copco AB- Wacker NeusonAls Referenz wäre noch Caterpillar interessant. Kaufen werde ich die aber nicht, da ich mir wegen der ganzen Zoll-Streitigkeiten kein Ei ins Nest legen will.1890 gegründet als Gießerei. Beginn der Produktion von Gussteilen für Wiegegeräte und Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs. Kubota gliedert heute seine Aktivitäten in die Bereiche Agriculture, Water, Construction, Engines.In Deutschland wird eine Produktionsstätte für Bagger gebaut, die in 2026 ihren Betrieb aufnehmen soll.Kubota hat ein weltweites Netz an ForschungsstandortenSource: https://www.kubota.com/innovation/index.html#SectionMovie Gegründet im Mai 1921 hat sich Komatsu von einer Machinenbaufirma zu einem weltweit führenden Konzern entwickelt. Komatsu und Caterpillar bauen zusammengerechnet etwa 85 % der weltweit hergestellten Bergbaumaschinen.baut Maschinen für Landwirtschaft, Baugewerbe, Industrie, Bergbau, Öl-/Gas, Luftfahrt, Umwelt und Rüstung.Im Bereich Baugewerbe baut Manitou Maschinen zum Material Transport – so zB Teleskoplader und Mini-Bagger.Der Ausblick im Jahresbericht FY2023 sagt, dass die Infrastruktur in Europa marode ist, und Investitionen erfoderlich sein werden. Dazu die Illustration einer eingestürzten Brücke – ein halbes Jahr bevor die Carolabrücke in Dresden tatsächlich eingestürzt ist. Was für eine Vorahnung.In Deutschland hab ich Takeuchi noch nie gesehen. Das wird daran liegen, dass sie keine Vertretung in Deutschland haben. In Europa gibt es nur UK und France. Da werden von den vielen schönen Milliarden vermutlich nichts bei Takeuchi landen67 Prozent des Umsatzes macht Volvo mit Trucks und nur 20 % mit Baumaschinen. Bei den Trucks hat Volvo diese MarkenIm Bereich der Baumaschinen ist die regionale Verteilung des Umsatzes relativ homogen, zwischen Amerika, Europa und Asien verteiltWacker Neuson produziert Baumaschinen, Walzen, Bagger, Radlader, Betontechnik, Stampfer und Rüttelplatten, aber auch Stromerzeuger und Stromspeicher.Leider hat es bei den japanischen Werten eine Datenlücke bei Morningstar. Bei allen Werten sieht man erstmal den Corona Knick in 2020. Es scheint bei den japanischen Werten einen absteigenden Trend von 2014 – 2020 zu geben und dann in 2024 einen Rebound. Volvo zeigt einen stetigen Anstieg. Verlierer scheint Wacker Neuson zu sein.Die Eigenkapitalrendite zeigt ein ähnliches Bild – mit dem Unterschied dass Volvo jetzt am besten abschneidet. Die RoE von Caterpillar scheint mir zu gut um wahr zu sein. Da ist mit Sicherheit ein grosser Fremdkapitalhebel am WerkAuch hier liegen Caterpillar und Manitou ganz vorn.Die Revenue Growth Darstellung ist immer etwas unübersichtlich. Ich mag die TIS-Diagramme. Wir sehen: Mit dem Referenzpunkt 2019 haben sich die japanischen Werte am besten entwickelt.Volvo hat in den letzten beiden Jahren eine Sonderdividende gezahlt. Die wurde hier nicht berücksichtigt, ansonsten würde die Dividenrendite von Volvo bei 7% liegen.Die hohe Verschuldung erklärt dann auch die außergewöhnlich gute Eigenkapitalrendite von Caterpillar. Die anderen Werte sind im akzeptablen Bereich.Nach den Kennzahlen ist Manitou eine positive Überraschung. Die Aktie scheint profitabel und günstig bewertet. Ich muss allerdings gestehen, ich habe überhaupt noch nie einen Manitou-Bagger im echten Leben gesehen. Ehrlich gesagt, hält mich das ein bisschen davon ab, hier einzusteigen.Nach Caterpillar sieht man diese Bagger am häufigsten. Die Kennzahlen schauen akzeptabel aus, ein Schnäppchen sind sie aber nicht mehr. Da sie weit verbreitet sind, sehe ich auch eine Chance, dass sie am Milliardenpaket profitierenTakeuchi zeigt in den letzten Jahren ein konstant hohes Umsatzwachstum.Takeuchi gefällt mir von den Zahlen am besten. Allerdings habe ich so einen Bagger auch noch nie auf der Straße gesehen – was vermutlich daran liegt, dass Takeuchi keine Vertretung in Deutschland hat und sie deshalb wohl auch nicht am Infrastrukturpaket profitieren.Volvo zeigt eine gute Profitabilität. RoE und Marge sind gut. Cash Flow ist stark. Allerdings ist 65 % des Geschäfts Trucks und nicht Baumaschinen. Bei den Trucks ist mir aufgefallen, dass man im Straßenbild in den letzten Jahren immer mehr Volvos sieht. Daimler werden weniger und Iveco sieht man eigentlich kaum noch. Ein steigender Marktanteil ist ja per se auch nichts schlechtes.Die Aktie ist aber deutlich gestiegen und die Bewertungskennzahlen sind nicht mehr günstig. Insbesondere ein P/B von 3.5 ist für einen Industriekonzern wirklich teuer. Aber Volvo hat natürlich die Chance am deutschen Milliardenpaket zu profitieren.Die Bagger sieht man gelegentlich in Deutschland. Die Kennzahlen zu Profitabilität sind schwach und der Kurs in letzter Zeit deutlich gestiegen. Allerdings ist vermutlich so, dass Wacker Neuson am Infrastrukturpaket überdurchschnittlich profitieren wird, da diese Maschinen größtenteils von deutschen Baufirmen eingesetzt werden.Letztlich bleiben Komatsu und Volvo. Takeuchi würd ich rausnehmen, da ich einen Wert für das Milliardenpaket suche. Japan hab ich schon ziemlich viel, also wird ich mich für Volvo entscheiden.Was würdet Ihr kaufen?