Supermicro stellt einen neuen Petascale All-Flash-Speicherserver mit NVIDIA Grace-CPU-Superchip für hochleistungsfähige softwaredefinierte KI-Speicher-Arbeitslasten vor

San Jose, Kalifornien, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) - Neues System kombiniert

die energieeffiziente CPU von NVIDIA mit der Petascale-Architektur von

Supermicro



GTC-Konferenz 2025 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von

IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicherung und 5G/Edge, kündigte einen neuen

optimierten Speicherserver für hochleistungsfähige softwaredefinierte

Speicher-Arbeitslasten an. Dieser erste Speicherserver seiner Klasse von einem

großen Tier-1-Anbieter nutzt die Erfahrung von Supermicro im Systemdesign, um

einen Speicherserver mit hoher Dichte für softwaredefinierte Arbeitslasten zu

schaffen, wie sie in KI- und ML-Training und Inferenzierung, Analytik und

Enterprise-Speicher-Arbeitslasten vorkommen. Supermicro hat eng mit NVIDIA und

WEKA zusammengearbeitet, um Kunden die Möglichkeit zu geben, energieeffiziente

Hochleistungsspeichersysteme für ihre KI-Fabriken zu schaffen.







"Der Petascale-Server von Supermicro mit dem Grace-CPU-Superchip von NVIDIA unterstreicht den Fokus von Supermicro auf Innovation und Kundenauswahl", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Wir haben den Petascale-Speicherserver mit der NVIDIA Grace-CPU mit 144 Arm Neoverse V2-Kernen entwickelt, um hochleistungsfähige E/A für softwaredefinierte Speicher-Arbeitslasten zu ermöglichen. Wir haben gezeigt, dass das System die PCIe Gen5-Leistung der SSD-Bandbreite mit linearer Skalierbarkeit voll ausschöpfen kann. Supermicro bringt weiterhin die fortschrittlichsten und optimiertesten Speicherlösungen auf den Markt."

Weitere Informationen über den neuen Grace-Speicherserver finden Sie unter www.supermicro.com/en/products/petascale-grace-storage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4386108-1&h=1092255137&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4386108-1%26h%3D2680388246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fpetascale-grace-storage%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fpetascale-grace-storage&a=www.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fpetascale-grace-storage) .

Das ARS-121L-NE316R 1U-Speichersystem nutzt die Systemdesignstrategie Building Block Solutions® von Supermicro und verfügt über eine symmetrische Architektur, die sich perfekt für die Skalierung von KI-Arbeitslasten eignet. Der Petascale-Speicherserver von Supermicro mit dem energieeffizienten NVIDIA Grace-CPU-Superchip unterstützt 16