eine bahnbrechende Innovation bei der Behandlung von Aneurysmen

Mehr als 25.000 implantierte Devices weltweit von 2010 bis 20251

ALISO VIEJO, Kalifornien, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Terumo Neuro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich neurovaskulärer Innovationen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Terumo Corporation, feiert stolz das 15-jährige Jubiläum des bahnbrechenden Aneurysma-Embolisationssystems WEB. Seit seiner Einführung hat das WEB-Device die Behandlung von breitbasigen Bifurkationsaneurysmen verändert und bietet Ärzten und Patienten eine klinisch bewährte Lösung mit nur einem Device − einmaliger Eingriff − mit bewährter Einfachheit, erwiesener Sicherheit und Haltbarkeit, bewährt für rupturierte Aneurysmen* und mit nachweislicher Innovation2-9. Das WEB-Device kam im Oktober 2010 auf den Markt, nachdem es in Europa das CE-Zeichen (Conformité Européenne) erhalten hatte. Das erste Implantat wurde von Prof. Joachim Klisch in Deutschland durchgeführt und ebnete den Weg für eine neue Ära in der Aneurysma-Behandlung.